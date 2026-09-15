Die Aareal Bank treibt ihre technologische Neuaufstellung voran und holt sich dafür einen internationalen IT-Schwergewichtspartner an die Seite. Mit Tata Consultancy Services (TCS) vereinbart die Bank eine langfristige strategische Zusammenarbeit für IT-Sourcing und Infrastrukturdienstleistungen. Im Mittelpunkt steht zunächst die Übernahme von Betrieb und Hosting der Rechenzentrumsumgebung durch TCS. Doch die Partnerschaft soll deutlich weiter reichen: Künftig könnten auch künstliche Intelligenz und Cybersicherheit eine größere Rolle spielen. Für die Aareal Bank ist die Vereinbarung damit mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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