JOST Werke SE: Integration von Hyva treibt Margen- und Umsatzentwicklung

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 56 2027/06: Basiswert JOST Werke BrDN5GRPQuelle: DZ BANK: Geld 15.09. 13:03:22, Brief 15.09. 13:03:22
49,34 EUR 49,47 EUR 0,41% Basiswertkurs: 60,90 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra, 12:38:11 Max Rendite 13,20% Discount in % 18,77% Abstand zum Cap in % -8,05% Max Rendite in % p.a. 17,34% p.a. Cap 56,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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