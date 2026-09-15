JOST Werke SE: Integration von Hyva treibt Margen- und Umsatzentwicklung

Die JOST Werke SE verzeichnete im zweiten Quartal 2026 ein Umsatzplus von 12,7 % auf 440,2 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 10,0 %, gestützt durch Synergieeffekte und das organische Wachstum. Das Management bestätigt die Jahresprognose und den strategischen Fokus auf die Schuldenreduktion.

Ausbau des Portfolios durch Hydrauliklösungen und Risikominimierung via Local-for-Local-Strategie

Die JOST Werke SE agiert als globaler Zulieferer für die Nutzfahrzeug- und Agrarindustrie. Das Kerngeschäft umfasst sicherheitsrelevante Systeme für Lkw und Anhänger. Durch strategische Akquisitionen, insbesondere die Übernahme von Hyva, hat der Konzern sein Produktportfolio um Hydrauliklösungen erweitert und seine Marktpräsenz im Agrarsektor ausgebaut. Zu den adressierten Wachstumstrends gehören die Effizienzsteigerung von Transportwegen sowie die regionale Diversifikation, die das Unternehmen durch einen sogenannten Local-for-Local-Ansatz umsetzt. Bei der Local-for-Local-Strategie dezentralisiert das Unternehmen seine Produktion. Es betreibt stattdessen mehrere Werke in verschiedenen Teilen der Welt. Diese Struktur ermöglicht es dem Konzern, globale Lieferkettenrisiken zu reduzieren und aus eigener Perspektive flexibler auf regionale Nachfrageverschiebungen zu reagieren.

Umsatzwachstum und operative EBIT-Marge im anvisierten Zielkorridor

Im zweiten Quartal 2026, über welches der Konzern am 13. August 2026 berichtete, verzeichnete das Unternehmen eine ausgeweitete Geschäftstätigkeit, die sich über sämtliche Divisionen erstreckte. Der Konzernumsatz verbuchte einen Anstieg um 12,7 % auf 440,2 Millionen Euro. Bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte entsprach dies einem organischen Wachstum von 8,9 %. Ein genauerer Blick auf die Segmente verdeutlicht, dass insbesondere die Bereiche Landwirtschaft mit einem Umsatzplus von 20,2 % und Hydraulik mit einem Zuwachs von 20,9 % als wesentliche Treiber fungierten. Das klassische Transportgeschäft verzeichnete ebenfalls ein Plus. Die Profitabilität des Konzerns entwickelte sich dabei überproportional zur Umsatzentwicklung, was auf erste Skaleneffekte sowie den Synergie-Hochlauf aus der jüngsten Hyva-Integration zurückzuführen ist. Das bereinigte EBIT stieg um 18,5 % auf 43,9 Millionen Euro. Die daraus resultierende operative Marge von 10,0 % liegt exakt innerhalb des vom Management anvisierten Zielkorridors von 10 % bis 12 %. Unter dem Strich führte die höhere Ertragskraft zu einer merklichen Steigerung des Konzerngewinns nach Steuern auf 15,9 Millionen Euro. Gleichzeitig verbesserte sich die Liquiditätsgenerierung: Der Free Cashflow erreichte im Berichtsquartal 17,3 Millionen Euro und hob sich damit von dem vergleichsweise niedrigen Vorjahreswert ab. Diese Kennzahlen unterstreichen aus Unternehmensperspektive, dass sich die Umsatzsteigerungen in höhere Erträge und flüssige Mittel übersetzen lassen.

Vorstandschef Joachim Dürr verweist auf konstante Nachfrage

Die Firmenleitung führt die Zahlen auf eine anhaltende Nachfrage in allen Kernmärkten zurück. Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, ordnet die Entwicklung des Quartals wie folgt ein: "JOST hat im 2. Quartal 2026 erneut ein starkes und breit getragenes Wachstum erzielt". In den Regionen EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) und APAC (Asien-Pazifik) wurden die vorgesehenen Umsatzsteigerungen generiert. In der Region AMERICAS (Nord- und Südamerika) profitierte das Unternehmen von Neukundengewinnungen und dem systematischen Ausbau des südamerikanischen Geschäfts.

Kapitalallokation und strategischer Ausblick

Aus Konzernsicht stehen derzeit die Hebung von Synergien aus den jüngsten Übernahmen sowie die weitere Schuldentilgung im Fokus. Der Return on Capital Employed (ROCE) stieg im Berichtsquartal auf 16,3 %. Zudem sank der Verschuldungsgrad (Leverage-Ratio) auf 1,81x und liegt damit aus Unternehmenssicht wieder im angestrebten Zielkorridor von 1,0x bis 2,0x. Basierend auf diesen Indikatoren hat der Vorstand den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt. Langfristig plant die Unternehmensführung, weiteres Wachstum durch die Marktdurchdringung bei Transport- und Hydraulikkomponenten zu generieren.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf JOST Werke SE

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert JOST Werke SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DN5GRP, das am 25.06.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie JOST Werke SE notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 56,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts JOST Werke SE an der maßgeblichen Börse am 18.06.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 56,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.06.2027 haben und davon ausgehen, dass die JOST Werke SE am 18.06.2027 auf oder über 56,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 15.09.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK AG