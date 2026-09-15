München/Darmstadt (ots) -Das ARZ Darmstadt, ein führendes und standeseigenes Rechenzentrum für Apotheken, wurde als "Bestes Abrechnungszentrum" Deutschlands ausgezeichnet. Grundlage der Auszeichnung ist die "Favoritenstudie 2026", eine Marktumfrage der Fachzeitschrift "Die erfolgreiche Apotheke", an der mehr als 500 Apothekerinnen und Apotheker im Zeitraum von Juni bis Juli 2026 teilgenommen haben. Ziel der Befragung war es, die Zufriedenheit der Apotheken mit den Unternehmen der Branche zu ermitteln. Die Verleihung fand heute auf der expopharm, der europäischen Leitmesse für den Apothekenmarkt, in München statt.Das ARZ Darmstadt belegt in der Favoritenstudie 2026 den ersten Platz in der Kategorie Abrechnungszentren. Diese Auszeichnung stellt für das Unternehmen eine großartige Bestätigung für seinen exzellenten, persönlichen Kundenservice sowie seine zuverlässigen Dienstleistungen rund um die Abrechnung von E- und Papierrezepten für die Vor-Ort-Apotheken dar."Die Prämierung freut uns riesig und macht uns sehr stolz", betont Carlos Thees, Geschäftsführer der Unternehmen der ARZ Darmstadt Gruppe. "Diese Anerkennung bestätigt vor allem, was unser gesamtes Team täglich leistet und wofür wir seit fast 60 Jahren aus Überzeugung stehen: die sichere und pünktliche Rezeptabrechnung, den nahbaren Service mit kurzen Reaktionszeiten und die partnerschaftliche Zusammenarbeit."Im Namen des ARZ Darmstadt dankt Carlos Thees den teilnehmenden Apotheken für das entgegengebrachte Vertrauen und insbesondere allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ARZ Darmstadt, ohne deren Engagement diese Ehrung nicht möglich gewesen wäre."Die Freude über die Auszeichnung ist für uns zugleich Ansporn, unsere Kundinnen und Kunden auch künftig bestmöglich zu unterstützen und ihnen den Rücken freizuhalten, damit sich die Vor-Ort-Apotheken auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die pharmazeutische Beratung. Als standeseigenes Unternehmen wissen wir, wie wichtig das ist", ergänzt Carlos Thees.Über die StudieDie Favoritenstudie wird jährlich von der Fachzeitschrift "Die erfolgreiche Apotheke" in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Apothekenportal (DAP) und dem Marktforschungsinstitut IQVIA durchgeführt. Zwischen Juni und Juli 2026 nahmen mehr als 500 Apothekeninhaber:innen sowie -filialleiter:innen an der Befragung teil. Im Mittelpunkt stand die Bewertung von Partnern der Apothekenbranche - von Dienstleistern über Hersteller bis hin zu Kundenmagazinen. Die Ergebnisse geben ein aktuelles Bild, welche Unternehmen sich im Apothekenalltag besonders bewähren.Über die ARZ Darmstadt GruppeMit der Erfahrung von fast 60 Jahren und rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört die ARZ Darmstadt Gruppe zu den führenden Apotheken-Dienstleistern in Deutschland. Hauptsitz der standeseigenen Unternehmensgruppe ist Darmstadt, weitere Niederlassungen befinden sich in Gera und Oldenburg. Die Apotheken-Rechen-Zentrum GmbH (ARZ Darmstadt) wickelt monatlich die Abrechnung von über 8 Millionen Rezepten in ganz Deutschland sicher und pünktlich ab. Die 100%ige Tochtergesellschaft CIDA Computerleistungen für Apotheken GmbH bietet Apotheken innovative Softwarelösungen wie Warenwirtschafts- und Kassensysteme an, die in Zusammenarbeit mit Apothekern und IT-Architekten entwickelt werden.Pressekontakt:Uta RoseanoLeiterin Marketing und KommunikationT: +49 6151 7002-284M: u.roseano@arz-darmstadt.dewww.arz-darmstadt.deOriginal-Content von: Apotheken-Rechen-Zentrum GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183405/6352587