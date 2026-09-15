Vonovia ist Anfang der Woche auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen. Der Wohnimmobilienkonzern kämpft mit steigenden Zinsen und einer gespaltenen Analystenmeinung. Charttechnisch nähert sich der Kurs einer Zone, die schon vor Jahren als Unterstützung diente. Zinsdruck und ein Streit ums Kursziel Vonovia rutschte am 10. September auf 17,95 € und damit auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Steigende Anleiherenditen setzen Immobilienwerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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