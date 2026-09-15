Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im September kaum von der Stelle bewegt. Das Stimmungsbarometer stieg gegenüber dem Vormonat um gerade mal 0,5 Punkte auf 34,7 Punkte. Ökonomen hatten im Schnitt einen Anstieg auf 40 Punkte erwartet. Das ist eine ziemliche Enttäuschung. Fünfter Anstieg in Folge, aber weit unter den Erwartungen Immerhin: Der Indikator legte den fünften Monat in Folge zu und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar. Vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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