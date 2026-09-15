Die SpaceX-Aktie erlebte nach dem furiosen Börsengang im Juni einen heftigen Absturz, bei dem der Kurs um mehr als -50% korrigierte. Doch in den letzten Wochen hat der Wind wieder deutlich gedreht. Ausgehend vom Tief legte das Papier um mehr als +40% zu und notiert aktuell bei 148,15 US$. Sollten Anleger auf eine weitere Erholung setzen oder ist die Aktie nach wie vor zu teuer? KI-Geschäft sorgt für explosive Wachstumsfantasie Der wichtigste Kurstreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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