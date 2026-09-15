Die Rheinmetall-Aktie hat seit ihrem Augusthoch inzwischen rund -21% eingebüßt und ringt aktuell erneut mit der psychologisch wichtigen Marke von 1.000 €. Damit wurde das erste Zwischenziel aus meiner Analyse vom 9. September praktisch abgearbeitet. Noch ist die Korrektur allerdings nicht zwingend beendet, denn unterhalb der seit Anfang 2025 steigenden Aufwärtstrendlinie könnte nochmals 946,60 € angelaufen werden. Genau dort dürfte sich aus charttechnischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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