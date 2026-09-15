Der Fotodienstleister Cewe hat heute mit der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms den eigenen Kurs ordentlich in Bewegung gebracht. Im frühen Handel sprangen die Papiere um fast fünf Prozent nach oben und markierten bei 111 € den höchsten Stand seit Februar 2022. Gegen Mittag hielten sich die Titel noch knapp zwei Prozent im Plus, womit sie zu den stärksten Werten im moderat nachgebenden SDax zählten. Was hinter dem Rückkauf steckt Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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