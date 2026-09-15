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Dienstag, 15.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
80,4 g/t Gold und 131 g/t Silber: Was, wenn die alten Minen erst der Anfang waren?
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