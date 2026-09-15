BioNxt Solutions (0,22 EUR | 0,36 CAD | WKN: A3D1K3 | ISIN: CA0909741062 | MCAP: rund 50 Mio. CAD) entwickelt sich zunehmend von einem einzelnen Wirkstoffprojekt zu einer spezialisierten Drug-Delivery-Plattform mit mehreren kommerziell attraktiven Einsatzfeldern. Mit BNT23001 für Cladribin hat das Unternehmen bereits einen entscheidenden regulatorischen Meilenstein erreicht: Das IMPD ist fertiggestellt und damit die zentrale Dokumentation für die geplante europäische CTA-Einreichung und die erste Humanstudie weitgehend vorbereitet. Gleichzeitig stärkt der inzwischen gesicherte Patentsschutz für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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