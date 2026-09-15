DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 16. September (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/Handelsbilanz August *** 08:00 GB/Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj *** 08:00 GB/Erzeugerpreise August Output-Basis PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,6% gg Vm/+2,8% gg Vj 09:00 NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1H *** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker *** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli Eurozone PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,1% gg Vj 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 14:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Leitung von Panel zu Geoeconomics and the International Trading System *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise August Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 15:00 EI/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Nature Finance and Resilience Day of Climate Finance Week *** 16:00 US/Lagerbestände Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Podiumsdiskussion mit Ex-EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau anlässlich der Verleihung des Großen Deutsch-Französischen Medienpreises an beide 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Saisoneröffnung der Alten Oper *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Warsh) Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 3,75% bis 4,00% zuvor: 3,50% bis 3,75% - EU/Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, Rede zur Lage der Union im Beisein von kanadischem Premierminister Carney ===

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September 15, 2026 07:54 ET (11:54 GMT)

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