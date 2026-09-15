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Dow Jones News
15.09.2026 14:27 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 16. September (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 16. September (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz August 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,1% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     Kern 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise August 
     Output-Basis 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:  +0,6% gg Vm/+2,8% gg Vj 
  09:00 NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1H 
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker 
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli 
     Eurozone 
     PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,3% gg Vj 
     zuvor:   0,0% gg Vm/+0,1% gg Vj 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 
  14:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Leitung von Panel zu Geoeconomics and the 
     International Trading System 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August 
     PROGNOSE: +0,8% gg Vm 
     zuvor:  -0,6% gg Vm 
     Einzelhandelsumsatz ex Kfz 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
     zuvor:  -0,3% gg Vm 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August 
     Importpreise 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm 
     zuvor:  -0,4% gg Vm 
  15:00 EI/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Nature Finance and Resilience Day 
     of Climate Finance Week 
*** 16:00 US/Lagerbestände Juli 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) 
*** 18:00 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Podiumsdiskussion mit Ex-EZB-Ratsmitglied 
     Villeroy de Galhau anlässlich der Verleihung des Großen 
     Deutsch-Französischen Medienpreises an beide 
  19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Saisoneröffnung der Alten Oper 
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Warsh) 
     Fed-Funds-Zielsatz 
     PROGNOSE: 3,75% bis 4,00% 
     zuvor:   3,50% bis 3,75% 
 
    - EU/Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, Rede 
     zur Lage der Union im Beisein von kanadischem Premierminister Carney 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 07:54 ET (11:54 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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