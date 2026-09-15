an. Die KonsumentInnen können ihren persönlichen Favoriten wählen und damit zeigen, welche Produkte aus MSC-zertifiziertem Fang sie überzeugen. Gleichzeitig können sie das Engagement von Marken und Unternehmen für ein zertifiziertes Fischsortiment honorieren", sagt Gerlinde Geltinger, PR Managerin beim MSC Deutschland, Österreich, Schweiz.



So funktioniert die Wahl



Hier (https://www.msc.org/de/konsumentenliebling-des-jahres-2026-schweiz) stehen alle 15 nominierten Produkte zur Abstimmung. Einfach Lieblingsprodukt auswählen, Stimme abgeben und mit etwas Glück einen Airfryer gewinnen.



Die Abstimmung läuft bis zum 30.09.2026. Anschliessend gibt der MSC bekannt, welches Produkt von den Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten zum "Konsumentenliebling 2026" gewählt wurde.



Anmerkungen zur Marktforschung



[1]Die zitierte KonsumentInnen-Umfrage wurde im Auftrag des MSC vom globalen Marktforschungs- und Beratungsinstitut GlobeScan in insgesamt 23 Ländern durchgeführt. Zwischen dem 02. Februar und dem 31. März 2026 wurden weltweit insgesamt 31.074 KonsumentInnen befragt. In der Schweiz wurden 1.009 Personen befragt.



Pressekontakt:



Gerlinde Geltinger

Marine Stewardship Council

gerlinde.geltinger@msc.org

Tel: +49 (0)30 609 8552 80



Original-Content von: Marine Stewardship Council (MSC), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051828/100942335





Berlin (ots) -15 unterschiedliche Fischprodukte, eine Gemeinsamkeit: Sie alle enthalten Fisch, der nach den Kriterien des MSC-Umweltstandards gefangen wurde. Konsumentinnen und Konsumenten können mit ihrer Stimme zeigen, welches MSC-zertifizierte Angebot sie überzeugt - und gleichzeitig das Engagement von Marken und Unternehmen für ein Fischangebot aus zertifiziert ökologisch nachhaltigem Fang honorieren.Welches Fischprodukt mit MSC-Siegel ist der Favorit der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten? Die gemeinnützige Organisation Marine Stewardship Council (MSC) ruft zur Wahl des "Konsumentenlieblings 2026" auf. 15 Produkte mit Fisch aus MSC-zertifiziertem und damit ökologisch nachhaltigem Fischfang stehen zur Wahl. Wer für seinen Favoriten abstimmt, kann mit etwas Glück einen Airfryer gewinnen.Konsumentinnen und Konsumenten können mit ihren Einkaufsentscheidungen eine ökologisch nachhaltige Befischung unserer Meere unterstützen. Orientierung bietet dabei das MSC-Siegel, das Fisch und Meeresfrüchte kennzeichnet,die nach den Kriterien des MSC-Umweltstandards gefangen wurden. In der Schweiz ist die Auswahl besonders gross: Rund 800 Produkte mit MSC-Siegel sind hierzulande erhältlich.Mit der Aktion "Konsumentenliebling 2026" stellt der MSC 15 dieser Produkte ins Rampenlicht. Ob Sardellenfilets, Surimi Sticks oder geräucherte Wildlachsscheiben - die Auswahl zeigt, wie vielfältig das Fischangebot aus MSC-zertifiziertem und damit ökologisch nachhaltigem Fischfang im Schweizer Detailhandel mittlerweile ist. Welches davon am meisten überzeugt, entscheiden nun die Konsumentinnen und Konsumenten.Jetzt unter MSC Konsumentenliebling des Jahres 2026 - Schweiz | Marine Stewardship Council (https://www.msc.org/de/konsumentenliebling-des-jahres-2026-schweiz/msc-konsumentenliebling-des-jahres-2026---schweiz) abstimmen und mit etwas Glück einen Airfryer gewinnen.Grosse Sorge um die Meere - und klare Erwartungen an UnternehmenObwohl die Schweiz keinen direkten Zugang zum Meer hat, beschäftigt dessen Zustand die Menschen hierzulande stark. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage des MSC: 91 Prozent der Fischkonsumentinnen und -konsumenten in der Schweiz machen sich Sorgen um den Zustand der Weltmeere. 51 Prozent sehen Überfischung als besonders besorgniserregend an.Auch beim Einkauf wünschen sich die Menschen mehr Transparenz: 65 Prozent wünschen sich von Unternehmen mehr Informationen darüber, ob ihre Fisch- und Meeresfrüchteprodukte mit Rücksicht auf die Meeresumwelt gefangen wurden.[1]"Genau hier setzt die Wahl zum