Silber - Rücksetzer bietet attraktives CRV für einen antizyklischen Long-Einstieg.

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Endlos Turbo Long 56,561 open end: Basiswert Silver Future [12.2026]
6,48 EUR 6,49 EUR 2,70% Basiswertkurs: 63,71 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex, 00:20:00 Basispreis 56,561 USD Knock-Out-Barriere 56,561 USD Hebel 8,61x Abstand zum Basispreis in % 11,22% Abstand zum Knock-Out in % 11,22% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
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