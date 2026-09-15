Wiesbaden (ots) -Kriege, Krisen - und die Zukunft scheint bedrohlich ungewiss. Welche Ängste treiben die Menschen in diesem Jahr besonders um? Welche Sorgen sind sprunghaft gestiegen und welche sind überraschend gering? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt die repräsentative Studie "Die Ängste der Deutschen 2026".Bereits zum 35. Mal hat die R+V Versicherung die Menschen in Deutschland zu ihren Ängsten rund um Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Gesundheit und Umwelt befragt. Detaillierte Einblicke in die Ergebnisse geben die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Isabelle Borucki von der Philipps-Universität Marburg und Studienleiter Grischa Brower-Rabinowitsch bei einer Pressekonferenz.Die Pressekonferenz findet statt:- am Donnerstag, 1. Oktober 2026, um 11.00 Uhr- im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße 55, 10117 Berlin- und zeitgleich per Livestream.Wer persönlich oder per Livestream dabei sein möchte, kann sich per E-Mail anmelden: die-aengste-der-deutschen@arts-others.de. Die Zugangsdaten für den Livestream werden rechtzeitig vor Beginn der Pressekonferenz verschickt. Zudem sind im Anschluss an die Pressekonferenz persönliche Interviews mit den Referenten im Foyer der Bundespressekonferenz möglich.Fragen im Vorfeld beantworten Gesa Fritz (0611 / 533-52284, Gesa.Fritz@ruv.de) oder Christina Orgnon (0611 / 533-2930, Christina.Orgnon@ruv.de).Pressekontakt:R+V Versicherungc/o Arts & Others06172 9022131die-aengste-der-deutschen@arts-others.deOriginal-Content von: Die Ängste der Deutschen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183362/6352623