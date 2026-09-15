Straubing (ots) -
Vor der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag sehen manche Umfragen die linke Spitzenkandidatin Elif Eralp vorn. Im progressiven Lager blühen die Träume von einer dunkelrot-grün-roten Regierung. (...) Schon allein aus Selbstschutz sollten sowohl SPD als auch Grüne sich von den Enteignungspopulisten und Israel-Hassern fernhalten. Die Gefahr wäre groß, dass eine gemeinsame Regierung die Hauptstadt noch tiefer ins Chaos stürzt und die Mitte sich mit Grauen von allen Beteiligten abwendet. Profitieren würde, auch wenn diese Phrase längst keiner mehr hören kann, davon nur die AfD.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6352650
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