Treffen Sie Rochester Electronics in Halle C4, Stand 161, gemeinsam mit WE United vor Ort Messezentrum München

Rochester Electronics, LLC, eine führende kontinuierliche Bezugsquelle für autorisierte Halbleiter und lizenzierte Halbleiterfertigung, wird auf der electronica 2026 in München, Deutschland, der weltweit führenden Fachmesse und Konferenz für Elektronik, in Halle C4, Stand 161, ausstellen. WE United, eine gemeinnützige Organisation zur Förderung von Führungskräften in der globalen Technologie- und Elektronikindustrie, wird im Rahmen von Rochesters fortgesetzter Unterstützung der Organisation gemeinsam mit Rochester an dessen Stand ausstellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260915100610/de/

Rochester Electronics auf der electronica Munich 2026 und als Sponsor des Women in Tech Forum

Rochester wird auch das Women in Tech Forum sponsern, das von Electronic Specifier auf der electronica Munich 2026 veranstaltet wird. Das Forum findet am 11. November um 9:00 Uhr auf der Future Tech Stage statt und bringt Branchenführer zusammen, um Vielfalt, Führungsstärke, Innovation sowie die Zukunft des Ingenieurwesens und der Technologie zu beleuchten.

Jackie Mattox, Chief Executive Officer von WE United, wird die Keynote-Präsentation auf dem Women in Tech Forum halten und Erkenntnisse aus dem ersten Lead Forward Report vorstellen. Der Bericht enthält eine umfassende Analyse der Entwicklung auf Führungsebene in sechs miteinander verbundenen Bereichen: Repräsentation, Vergütung, Erwerbsbeteiligung, Unternehmensinitiativen, Zugang zu Kapital und politische Maßnahmen.

"Rochester Electronics ist stolz darauf, das Women in Tech Forum auf der electronica Munich 2026 zu sponsern und unsere Unterstützung für WE United fortzusetzen. Da die Halbleiterindustrie sich in einem Umfeld schneller Innovationen, langer Produktlebenszyklen und sich wandelnder Belegschaftsanforderungen bewegt, ist es entscheidend, dass wir mehr Möglichkeiten für Führungskräfte in unserer Branche schaffen, um sich zu vernetzen, Beiträge zu leisten und gemeinsam voranzukommen."

- Colin Strother, Rochester Electronics, Executive Vice President

"Wir sind stolz darauf, auf der electronica Munich 2026 mit Rochester Electronics zusammenzuarbeiten, und schätzen ihre fortlaufende Partnerschaft sowie ihr Engagement für die Weiterentwicklung von Führungskräften in unserer Branche. Gemeinsam schaffen wir Möglichkeiten, mit Branchenführern in Kontakt zu treten, Erkenntnisse aus dem Lead Forward Report zu teilen und sinnvolle Gespräche zu führen, die die Zukunft der Elektronikindustrie mitgestalten."

- Jackie Mattox, WE United, CEO/Founder

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Über Rochester Electronics

Rochester Electronics ist die weltweit größte kontinuierliche Bezugsquelle für Halbleiter, die zu 100 von über 70 führenden Halbleiterherstellern autorisiert sind.

Als Vertriebspartner der Originalhersteller mit eigenem Lagerbestand verfügt Rochester über mehr als 15 Milliarden Komponenten aus über 200.000 unterschiedlichen Teilenummern und bietet damit das weltweit umfangreichste Sortiment an abgekündigten (EOL) Halbleitern sowie die größte Auswahl an aktiven Halbleitern.

Als lizenzierter Halbleiterhersteller hat Rochester über 20.000 Bauelementtypen gefertigt. Mit über 12 Milliarden Dies auf Lager verfügt Rochester über die Kapazität zur Herstellung von über 70.000 Bauelementtypen.

Rochester bietet ein umfassendes Spektrum an Fertigungsdienstleistungen, darunter Design, Waferlagerung und -verarbeitung, Montage, Test und Zuverlässigkeitsprüfung von Einzellösungen bis hin zur schlüsselfertigen Fertigung.

Rochester ist die Lifecycle-Lösung für Halbleiter. Mit der Breite des Produktportfolios, den Mehrwertdienstleistungen und den Fertigungslösungen kann kein anderes Unternehmen mit Rochester mithalten.

Mit Vertriebs- und Supportteams in allen wichtigen Märkten sowie einem Netzwerk aus regionalen und globalen autorisierten Vertriebspartnern sind wir bestrebt, Ihre Anforderungen jederzeit und überall telefonisch oder über unsere E-Commerce-Plattformen zu erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rocelec.de

Über WE United

WIR United ist eine gemeinnützige Führungsorganisation, die der globalen Technologie- und Elektronikindustrie dient. Die 2017 gegründete Organisation bietet Führungskräfteentwicklung, Mentoring, die Einbindung von Führungskräften, Forschung und Branchenveranstaltungen an, um Einzelpersonen und Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Pipelines für künftige Führungskräfte zu stärken. WE United wird von einem Engagement für respektvollen Umgang, Ethik und Menschlichkeit geleitet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.weunited.tech

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260915100610/de/

Contacts:

Kontakt:

Rochester Electronics, LLC

Director, Global Marketing: Tracey Corbitt

E-Mail: tcorbitt@rocelec.com

WE United

CEO/Founder: Jackie Mattox

E-Mail: jackie@weunited.tech