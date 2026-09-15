Die neue KI-Funktion zur promptbasierten Erstellung von Vektorgrafiken liefert hochwertige Vektorgrafiken ohne Abstriche bei der kreativen Kontrolle, vom Konzept bis zur Produktion

OTTAWA, Ontario, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corel hat heute das neue CorelDRAW Graphics Suite September 2026 Update angekündigt, das erheblich erweiterte KI-Funktionen bietet, darunter die KI zur promptbasierten Erstellung von Vektorgrafiken. Damit erhalten Kunden vollständige kreative Kontrolle, während sie schneller arbeiten, eine Vielzahl kreativer Optionen erkunden und hochwertige Vektorgrafiken generieren können, die für jedes Projekt geeignet sind.

Die neuen KI-Tools von CorelDRAW wurden entwickelt, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen und gleichzeitig die Inspiration der Anwender in den Mittelpunkt des kreativen Prozesses zu stellen. Mit der KI zur Erstellung von Vektorgrafiken können Grafikprofis skalierbare Vektorgrafiken von Grund auf oder anhand von Referenzinhalten erstellen und so Grafiken generieren, die sich ideal für Grafikprojekte jeder Größe eignen - vom Web bis hin zu großformatigen Plakaten.

"Als wir im März die CorelDRAW Graphics Suite 2026 vorstellten, freuten wir uns sehr, neue KI-Tools einzuführen, die die künstlerischen Fähigkeiten unserer Nutzer verstärken und es ihnen ermöglichen, ihre Arbeit in neue kreative Richtungen zu lenken. Jetzt bringen wir unsere KI-Leistung in den Kern dessen ein, was CorelDRAW so großartig macht - die Vektorgrafik. Die KI zur Erstellung von Vektorgrafiken ist ein Meilenstein für unsere Kunden und die Weiterentwicklung unseres Produkts", sagte Prakash Channagiri, Senior Director of Product Management für CorelDRAW.

Als Design-Kraftpaket mit legendären Vektorgrafik-Tools als Kernstück bietet das neueste Update der CorelDRAW Graphics Suite 2026 eine lange Liste neuer Funktionen, mit denen Grafikprofis schneller als je zuvor arbeiten können.

KI zur promptbasierten Erstellung von Vektorgrafiken: Verwandeln Sie Textvorgaben oder vorhandene Grafiken mithilfe generativer KI in bearbeitbare, skalierbare und hochwertige Vektorgrafiken.

Verwandeln Sie Textvorgaben oder vorhandene Grafiken mithilfe generativer KI in bearbeitbare, skalierbare und hochwertige Vektorgrafiken. Verbessertes PowerTRACE: Erleben Sie eine intelligentere Bitmap-Vektorisierung, die bis zu viermal schneller ist. Mit einer verbesserten Objektstruktur, besserer Farbverarbeitung, präziser KI-gestützter Hintergrundentfernung (und vielem mehr) liefert PowerTRACE sauberere Ergebnisse mit vollständig bearbeitbaren Formen.

Erleben Sie eine intelligentere Bitmap-Vektorisierung, die bis zu viermal schneller ist. Mit einer verbesserten Objektstruktur, besserer Farbverarbeitung, präziser KI-gestützter Hintergrundentfernung (und vielem mehr) liefert PowerTRACE sauberere Ergebnisse mit vollständig bearbeitbaren Formen. Schriften in CorelDRAW Web hochladen: Abonnenten und Wartungskunden können nun benutzerdefinierte, Marken- und Systemschriftarten in CorelDRAW Web verwenden - für unbegrenzte typografische Möglichkeiten.

Abonnenten und Wartungskunden können nun benutzerdefinierte, Marken- und Systemschriftarten in CorelDRAW Web verwenden - für unbegrenzte typografische Möglichkeiten. DWG- und DXF-Export in CorelDRAW Web: Abonnenten und Wartungskunden können DWG- und DXF-Dateien direkt aus dem Browser exportieren und erhalten so präzise, produktionsreife Ergebnisse.

Abonnenten und Wartungskunden können DWG- und DXF-Dateien direkt aus dem Browser exportieren und erhalten so präzise, produktionsreife Ergebnisse. Erweiterte Stabilität und Leistung: Arbeiten Sie schneller und zuverlässiger durch kontinuierliche Leistungsverbesserungen und eine reibungslosere Verarbeitung komplexer Dateien.



Über die CorelDRAW Graphics Suite 2026 hinaus bringt das neue September-Update auch leistungsstarke Funktionen für CorelDRAW Go und die CorelDRAW Technical Suite 2026 mit sich.

CorelDRAW Go ist eine Online-Grafikdesign-Software, die den Bedürfnissen kreativer Enthusiasten und angehender Designer gerecht wird. Sie ermöglicht es Benutzern, verschiedene Entwürfe zu gestalten, diese in der Cloud zu speichern, in verschiedene Formate zu exportieren und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Mit dieser neuen Version bietet CorelDRAW Go eine neue KI-Funktion zur Erstellung von Vektorgrafiken sowie die Möglichkeit, individuelle, Marken- und Systemschriftarten hochzuladen.



CorelDRAW Technical Suite 2026 erhält alle neuen Updates der CorelDRAW Graphics Suite 2026, einschließlich der neuen KI-Funktion zur Erstellung von Vektorgrafiken. Darüber hinaus bietet CorelDRAW Technical Suite 3D CAD eine aktualisierte Importunterstützung für die neuesten Versionen von 3D-CAD-Dateiformaten.

Anlässlich der Einführung der neuen KI-Funktionen zur promptbasierten Erstellung von Vektorgrafiken können Kunden der CorelDRAW Graphics Suite 2026, der CorelDRAW Technical Suite 2026 und von CorelDRAW Go (Test- oder kostenpflichtige Versionen) eine ganze Woche lang unbegrenzt KI-Vektorgrafiken erstellen. Von jetzt bis zum 22. September 2026 um 21:00 Uhr MESZ sind alle Generierungen mit den Modellen "Vector Craft" und "Vector Master" frei nutzbar!

Verfügbarkeit und Preise

Die CorelDRAW Graphics Suite ist unter Windows, macOS und im Web in Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Chinesisch (Vereinfacht), Chinesisch (Traditionell), Türkisch, Schwedisch und Japanisch verfügbar. Das Abonnement kostet 369 € pro Jahr. Die CorelDRAW Graphics Suite 2026 ist als Einmalkauf zum empfohlenen Verkaufspreis von 779 € erhältlich. Die Preise in Euro enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Um die Kaufoptionen der CorelDRAW Graphics Suite zu vergleichen, besuchen Sie bitte: www.coreldraw.com/coreldraw/compare.

Weitere Informationen zu Unternehmenslizenzen finden Sie unter www.coreldraw.com/business und zu Bildungslizenzen unter www.coreldraw.com/de/licensing/education/.

CorelDRAW Go läuft am besten mit Google Chrome oder Microsoft Edge mit den neuesten Aktualisierungen, sowohl unter Windows als auch unter macOS, und ist in Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch und Tschechisch verfügbar. Ein Abonnement kostet 9,99 € monatlich oder 115 € jährlich. Die Preise in EUR enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Weitere Informationen zu CorelDRAW Go finden Sie unterhttps://go.coreldraw.com/.

Info zu Corel

Corel-Produkte ermöglichen es Wissensarbeitern auf der ganzen Welt, hervorragende Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der bekanntesten Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die Möglichkeit, kreativ zu sein, zusammenzuarbeiten und beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Unser Erfolg basiert auf unserem unerschütterlichen Engagement, ein breites Portfolio innovativer Anwendungen - darunter CorelDRAW, MindManager, WinZip - anzubieten, um Nutzer zu inspirieren und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Um mehr über Corel zu erfahren, besuchen Sie bitte www.corel.com.

© 2026 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Corel, das Corel-Logo, CorelDRAW, CorelDRAW Go, MindManager, PowerTRACE und WinZip sind Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation. Alle anderen genannten Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, Logos, Marken sowie eingetragene oder nicht eingetragene Marken werden ausschließlich zu Identifikationszwecken verwendet und bleiben das ausschließliche Eigentum der Corel Corporation. Alle Hinweise und rechtlichen Informationen finden Sie unter www.corel.com/de/legal-information/

Medienkontakt

Jessica Gould

Corel PR

jessica.gould@corel.com

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