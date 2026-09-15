Erst gestern schoss die Coinbase-Aktie um +10% nach oben. Am Dienstagvormittag geht es postwendend um über -4% nach unten, was die Kryptohandelsplattform zum Schlusslicht im S&P 500 macht. Was steckt hinter dem heutigen Kursverlust und könnte der US-Senat dazu beitragen, den Knoten bei Coinbase zu lösen? Heute geht es um viel Hinter dem heutigen Kursrückgang der Coinbase-Aktie dürfte primär die Unsicherheit rund um den CLARITY Act stehen, mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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