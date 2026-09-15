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SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend



15.09.2026 / 15:16 CET/CEST

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SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend

Niestetal, 15. September 2026 - Der Vorstandsvorsitzende der SMA Solar Technology AG, Jürgen Reinert, hat heute den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er in den kommenden Wochen krankheitsbedingt seine Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands nicht ausüben kann.

SMA wird vorübergehend durch das Vorstandsteam Olaf Heyden sowie Kaveh Rouhi geführt.

Olaf Heyden, im Vorstand verantwortlich für Transformation und Operations, übernimmt dabei bis auf weiteres die auf den Vorstandsvorsitz entfallenden Aufgaben von Jürgen Reinert als Sprecher.

Kontakt:

Thomas Fritsche

Investor Relations

thomas.fritsche@sma.de

Tel.: +49 (0)561 / 9522-1404