Auch bei Fragen zur Baufinanzierung nutzen immer mehr Menschen KI. Die neue App des Kreditvermittlers Dr. Klein verbindet nun den Dialog in ChatGPT mit einer fundierten Datenbasis und bezieht echte Bankkonditionen ein. Kunden sollen so mit einer realistischen Einschätzung ins Beratungsgespräch gehen. Fragen rund um die Baufinanzierung wie etwa welche Immobilie man sich leisten kann und wie viel Eigenkapital notwendig ist, stellen Verbraucher heute häufig im ersten Schritt an ChatGPT oder andere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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