Berlin (ots) -Ab sofort in Deutschland verfügbar: AI Spend Console schafft Transparenz über KI-Ausgaben, Rippling Helpdesk automatisiert wiederkehrende IT-AnfragenRippling (https://www.rippling.com/en-IE), die führende Plattform für die zentrale Verwaltung und Automatisierung des gesamten Mitarbeiterzyklus, stellt zwei neue KI-Funktionen vor: Die AI Spend Console macht sichtbar, welchen Teams, Rollen und Abteilungen KI-Ausgaben zugeordnet werden können und verknüpft diese Daten mit ausgewählten Geschäftskennzahlen und -ergebnissen. Rippling Helpdesk unterstützt IT-Teams bei wiederkehrenden Anfragen und kann freigegebene Schritte direkt in Ripplings IT-Produkten ausführen. Beide Funktionen sind ab sofort in Deutschland verfügbar.Rippling bündelt HR, Payroll, IT und Finance in einem Betriebssystem für den gesamten Mitarbeiterzyklus in Unternehmen. Die Plattform unterstützt Organisationen dabei, zentrale Prozesse rund um ihre Mitarbeitenden effizient und automatisiert zu steuern.Die Produktneuheiten reagieren auf zwei Entwicklungen, die Unternehmen zunehmend beschäftigen: Mit der wachsenden Nutzung von KI werden Kostenkontrolle und die Frage, wie KI sicher in bestehende Abläufe eingebunden wird, zu wichtigen Managementaufgaben. Gleichzeitig bindet die Bearbeitung wiederkehrender IT-Anfragen Kapazitäten, die IT-Teams für komplexere Aufgaben benötigen. Die neuen Funktionen unterstützen Unternehmen dabei, KI-Ausgaben und ihre Nutzung besser zu überblicken und klar definierte IT-Abläufe kontrolliert zu automatisieren.Der Employee Graph als zentrale DatenbasisGrundlage dafür ist der Rippling Employee Graph. Die zentrale Datenschnittstelle verknüpft Informationen zu Mitarbeitenden mit relevanten Unternehmensdaten und Prozessen. Dazu gehören unter anderem Rolle, Berechtigungen, Geräte, Softwarezugänge und Vergütung. Ändert sich eine Mitarbeiterinformation, müssen Anpassungen nicht in jedem beteiligten System separat erfasst werden. Auf dieser Grundlage können Prozesse bereichsübergreifend angestoßen und mit dem jeweiligen Kontext ausgeführt werden."Viele Unternehmen behandeln KI noch wie ein zusätzliches Softwaretool. Das greift zu kurz. KI wird zunehmend Teil der täglichen Arbeit und muss deshalb mit den Strukturen arbeiten, die ein Unternehmen bereits hat. Erst wenn der Unternehmenskontext berücksichtigt wird, kann sie verlässlich in Arbeitsabläufe eingebunden werden. Dafür braucht es klare Regeln und nachvollziehbare Entscheidungen. Die Verantwortung muss beim Menschen bleiben", sagt Stephen Pieper, Product Lead Germany bei Rippling.AI Spend Console: KI-Ausgaben transparent machenDie AI Spend Console bündelt Daten zur Nutzung und zu den Kosten von KI-Tools. Sie zeigt, welchen Teams, Rollen und Abteilungen die Ausgaben zugeordnet werden können. Unternehmen können diese Daten mit ausgewählten Organisationskennzahlen in Beziehung setzen, etwa mit der Zahl von Pull Requests. So erhalten Verantwortliche eine Grundlage, um Nutzung und Kosten besser einzuordnen und Ausgaben gezielter zu steuern.Die Auswertungen werden in Dashboards dargestellt und können per natürlicher Sprache weiter vertieft werden. Die AI Spend Console ist ab sofort für alle Kunden verfügbar. Ein Rippling-Abonnement ist dafür nicht erforderlich.Rippling Helpdesk: Wiederkehrende IT-Anfragen automatisierenRippling Helpdesk unterstützt IT-Teams bei alltäglichen Anfragen wie Passwortzurücksetzungen, Zugriffsproblemen oder Geräteaustausch. Der KI-gestützte Agent ist direkt in Ripplings Lösungen für Geräte, Inventar sowie Identitäts- und Zugriffsmanagement integriert. Für diese Abläufe sind keine zusätzlichen Integrationen erforderlich. Rippling Helpdesk ist ab sofort in Deutschland verfügbar.Administratoren legen fest, welche Schritte der Helpdesk selbständig ausführen darf, wann eine Freigabe erforderlich ist und welche Anliegen an das IT-Team weitergeleitet werden. Alle Anfragen und Aktionen werden dokumentiert. Erkennt der Helpdesk wiederkehrende Muster, schlägt er neue Automatisierungen vor, die Administratoren prüfen und freigeben können.Internationale Plattform mit europäischer DatenresidenzRippling-Kunden steht eine europäische Datenresidenz in Frankfurt am Main zur Verfügung. Rippling AI ist EU-AI-Act-konform. Die Plattform verfügt über Zertifizierungen nach internationalen Datenschutz- und Sicherheitsstandards, darunter ISO 27001, ISO 27018 und ISO 42001 sowie SOC 1 Typ II, SOC 2 Typ II und SOC 3. Das Sicherheitsprogramm umfasst die Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung und im Ruhezustand, rollenbasierte Zugriffskontrollen und kontinuierliches Sicherheitsmonitoring. Für internationale Datenübermittlungen nutzt Rippling die Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission sowie vergleichbare vertragliche Schutzmechanismen und unterstützt Kunden unter anderem bei Transfer Impact Assessments.Über RipplingRippling ist eine Plattform für den gesamten Mitarbeiterzyklus und bündelt HR-, Payroll-, IT- und Finance in einem System. Über den Employee Graph verknüpft das Unternehmen relevante Mitarbeiterdaten und die damit verbundenen Prozesse. So lassen sich Mitarbeiterdaten zentral steuern und Prozesse effizienter, integrierter und international skalierbar gestalten. Rippling unterstützt weltweit 40 000 Kunden in mehr als 185 Ländern und ermöglicht die Verwaltung und Bezahlung von Mitarbeitenden in mehr als 50 Währungen.Weitere Informationen: https://www.rippling.com/en-IEPressekontakt:PIABO CommunicationsDiana Salirippling@piabo.netOriginal-Content von: Rippling, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183418/6352687