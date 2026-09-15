Berlin / Neuss (ots) -Sechs Messetage, hunderte Gespräche und Produktvorführungen und zwölf Auszeichnungen: Tineco zieht eine ausgesprochen positive Bilanz der IFA 2026. Am gemeinsamen Messestand mit ECOVACS in Halle 9 präsentierte der weltweit führende Anbieter smarter Haushaltsgeräte und deutsche Marktführer für Wischsauger seine neue Gerätegeneration für die Boden- und Teppichreinigung erstmals im Livebetrieb - und wurde für ausgewählte Neuheiten von internationalen Fachjurys und Medien gleich mehrfach prämiert. Drei Geräte erhielten den Gadgety Award "Best of Showstopper IFA 2026". Der FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam gewann darüber hinaus den "Netzwelt Innovation Award" und Gold bei den Global Product Technology Innovation Awards 2026 in der Kategorie Indoor Cleaning Technology, und die PURE ONE STATION 7 ZeroTouch wurde von Digital Trends zum "IFA 2026 Innovation Winner" gekürt.Starke Präsenz in BerlinUnter dem Motto "Jetzt beginnt die Zukunft der Reinigung" zeigte Tineco in Berlin, wie sich Bodenreinigung vor, während und nach dem Einsatz weitgehend automatisieren lässt: 230 °C heißer Dampf, der hartnäckige Flecken löst, Stationen, die selbstständig Wasser nachfüllen oder Reinigungsmittel dosieren und das komplette Staubmanagement vollautomatisch übernehmen inklusive Selbstreinigungssystemen, die Bürsten und Schläuche nach jedem Einsatz hygienisch sauber halten. Der große Zuspruch am Stand spiegelt sich nun auch in den Auszeichnungen wider, die internationale Fachjurys und Redaktionen vergeben haben.Die ausgezeichneten Produkte im ÜberblickFLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam - Gadgety Award "Best of Showstopper IFA 2026"Das Highlight des Messeauftritts wurde von den Gadgety Awards, die im Rahmen der ShowStoppers-Presseveranstaltung verliehen werden, als "Best of Showstopper IFA 2026" ausgezeichnet. Auch die internationale Fachpresse zeigte sich überzeugt: TuttoTech vergab den Editor's Choice, Poderak und MAXIM kürten den FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam jeweils zum "Best of IFA 2026".Mit dem FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam bringt Tineco die nächste Generation der Dampfreinigung auf die Messe: Die branchenweit erste Kombination aus 230 °C heißem HyperSteam und HeatBoost Mopping löst hartnäckige Verschmutzungen mit doppelter Hitze, während die ReverseScrub-Technologie per Knopfdruck zusätzlich tief in den Belag einarbeitet. Mit bis zu 35.000 Pa Saugkraft und einer Laufzeit von bis zu 110 Minuten reinigt das Gerät ganze Wohnungen mit einer Akkuladung - die duale Dampf-Selbstreinigung (FlashDry und SilentDry) hält Bürste und Schläuche danach hygienisch sauber.FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam - Gold bei den Global Product Technology Innovation Awards 2026Der seit kurzem erhältliche FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam sammelte auf der IFA die meisten Auszeichnungen: Neben dem Gadgety Award "Best of Showstopper IFA 2026" erhielt er bei den Global Product Technology Innovation Awards 2026 den Gold Award in der Kategorie Indoor Cleaning Technology. Aus Deutschland kamen drei weitere Auszeichnungen hinzu: Das Fachportal SmarthomeAssistant prämierte das Gerät ebenso wie die GameStar Tech, das den FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam mit dem "Tech Star 2026" auszeichnete. Zudem gewann das Modell den "Netzwelt Innovation Award".Der Wischsauger löst per Tastendruck mit 230 °C heißem BoostSteam in Kombination mit der ReverseScrub-Technologie hartnäckigen, eingetrockneten Schmutz binnen 30 Sekunden. Seine 25.000 Pa Saugkraft nimmt Schmutz und Schmutzwasser zuverlässig auf. Das 180°-HyperStretch-Design ermöglicht bei nur 13 Zentimetern Bauhöhe eine mühelose Reinigung unter niedrigen Möbeln, das FlashDry-Selbstreinigungssystem hält das Gerät nach jedem Einsatz hygienisch sauber.Der FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam ist zu einem UVP von 699 Euro bei Amazon und im Tineco Shop erhältlich. Bei Otto ist die Modellvariante FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam Premium für 799 Euro (UVP) verfügbar.PURE ONE STATION 7 ZeroTouch - Digital Trends "IFA 2026 Innovation Winner"Auch bei der klassischen Trockenreinigung setzte Tineco Akzente: Die PURE ONE STATION 7 ZeroTouch wurde von Digital Trends zum "IFA 2026 Innovation Winner" ernannt, erhielt den Gadgety Award "Best of Showstopper IFA 2026" und wurde von MAXIM als "Best of IFA 2026" gelistet.Der kabellose Akkusauger kommt mit der neuen ZeroTouch Intelligent Station, die nach jedem Einsatz das komplette Staubmanagement übernimmt: Sie leert den Behälter des Saugers, versiegelt und ersetzt den Staubbeutel eigenständig und verdichtet den Staub intelligent, um die Beutelkapazität optimal auszunutzen. Mit 350 AW Saugkraft und bis zu 90 Minuten Laufzeit reinigt der Sauger Teppiche und Hartböden gründlich und entfernt auch Tierhaare zuverlässig - bei minimalem Wartungsaufwand für die Nutzer.Ebenfalls in Berlin zu sehen: FLOOR ONE Station S9 Scientist und CARPET ONE Spot DualHeatKomplettiert wurde der Messeauftritt durch zwei weitere Neuheiten. Der FLOOR ONE Station S9 Scientist füllt den Wasserbehälter des Wischsaugers per Knopfdruck automatisch nach - kalt oder auf 60 °C erhitzt - und dosiert auf Wunsch auch das Reinigungsmittel. Die zuschaltbare HydroBurst-Technologie löst hartnäckige Flecken mit einem Hochdruckstrahl gezielt an, bevor sie mit bis zu 25.000 Pa Saugkraft rückstandsfrei aufgenommen werden; FlashDry trocknet Bürste und Filter anschließend in fünf Minuten. Die Fachredaktion von Netzwelt hat das Gerät bereits getestet und mit einem Testsiegel (Note 1,3) ausgezeichnet. Der FLOOR ONE Station S9 Scientist ist bereits zu einem UVP von 899 Euro bei Otto erhältlich.Für Teppiche, Polster, Treppen und Autositze zeigte Tineco den kompakten Fleckenreiniger CARPET ONE Spot DualHeat. Seine DualHeat-Technologie kombiniert 70 °C heißes Wasser mit 100 °C heißem Dampf und löst so auch fettige oder eingetrocknete Flecken sowie Gerüche aus dem Gewebe, während der 1.300-Watt-Motor mit 17.000 Pa Saugkraft Schmutzwasser und Rückstände zuverlässig extrahiert. Sechs Modi - von Cool Clean über Warm Clean und Steam Clean bis Boost Steam - passen Wassertemperatur und Dampfeinsatz an Material und Verschmutzung an; die beiden Trocknungsmodi Soft Dry und Max Dry sorgen mit FlipDry-Technologie dafür, dass gereinigte Stellen schnell wieder trocken sind. Dank seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten entwickelte sich der CARPET ONE Spot DualHeat am Messestand zu einem echten Publikumsliebling - die Markteinführung wird noch in diesem Jahr erwartet.Die Nr. 1 in DeutschlandDie Auszeichnungen unterstreichen eine Marktposition, die Tineco hierzulande erreicht hat: Jeder fünfte in Deutschland verkaufte Wischsauger ist ein Tineco - in einem Segment, das zuletzt um rund 40 Prozent auf knapp 300.000 Geräte gewachsen ist (Quelle: GfK, Germany Panelmarket, Vacuum Cleaners Wet & Dry Total Handstick, Sales Units, Dezember 2024 bis November 2025). Weltweit führt Tineco den Markt für Wischsauger seit vier Jahren in Folge an.Every Generation, A New DefinitionDie auf der IFA 2026 ausgezeichneten Geräte sind Teil der jüngsten Modellgeneration, mit der Tineco - weltweit führender Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt und Teil der ECOVACS Gruppe - sein Markenversprechen "Tineco Floor Washer: Every Generation, A New Definition" einlöst. Jede neue Generation soll die Bodenreinigung neu definieren - gründlicher, intuitiver und mit immer weniger Aufwand für die Nutzer. Die Auszeichnungen aus Berlin bestätigen diesen Anspruch und zeigen, dass smarte Reinigungstechnologie von Tineco nicht nur bei Verbrauchern, sondern auch bei unabhängigen Fachjurys und Redaktionen international überzeugt.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2020 mit dem weltweit ersten smarten kabellosen Wischsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Retail-Absätze weltweit, 2022-2025) liegt der Hersteller weltweit seit vier Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:Jynnejjane.wang@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6352686