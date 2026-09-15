Die Deutsche Bank-Aktie hat sich in den letzten Wochen ausgesprochen stark entwickelt, was letzten Dienstag zum Sprung auf ein neues 15-Jahres-Hoch bei 35,84 € führte. In den letzten Tagen haben Gewinnmitnahmen den Kurs aber wieder deutlich zurückkommen lassen. Am Dienstag verliert das Papier zeitweise mehr als -4% und rutscht auf 32,73 € ab. Das steckt hinter dem Abverkauf und so sollten sich Anleger nun verhalten. US-Warnsignal belastet den gesamten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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