Apple und Samsung liefern sich seit Jahren einen der bekanntesten Konkurrenzkämpfe der Tech-Welt. An der Börse fällt das Duell seit dem Frühjahr 2025 allerdings überraschend eindeutig aus: Während die Apple-Aktie vom damaligen Verlaufstief bis in die Spitze rund +104% zulegen konnte, brachte es Samsung zeitweise auf mehr als +415%. Beide Aktien präsentieren sich grundsätzlich bullisch - doch welcher Tech-Gigant besitzt jetzt noch das attraktivere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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