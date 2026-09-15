RIAD, Saudi-Arabien, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) in Riad hat die Reakkreditierung als akademisches medizinisches Zentrum durch die Joint Commission International (JCI) erhalten. Bei einer Bewertung von fast 1.800 messbaren Elementen wurden keinerlei risikoreiche Befunde und keinerlei Befunde im Zusammenhang mit den internationalen Patientensicherheitszielen festgestellt.

Über das Akkreditierungsergebnis hinaus hat die JCI im Rahmen ihrer Initiative "Survey Analysis for Evaluating Strengths" (SAFEST) acht Praktiken des KFSH als Leistungsstärken anerkannt. Diese Initiative identifiziert innovative oder außergewöhnlich zuverlässige Ansätze, die zu einer sichereren und qualitativ hochwertigeren Versorgung beitragen und als Grundlage für Verbesserungen in Gesundheitsorganisationen dienen können.

Zu den anerkannten Verfahren gehörten eine Leitstelle, die mithilfe von Echtzeitdaten und Frühwarnmeldungen den Patientenfluss und die Ressourcen koordiniert, ein geschlossenes Robotersystem, das die Genauigkeit und Sicherheit bei der Zubereitung von Chemotherapeutika erhöht und gleichzeitig den Abfall reduziert, sowie ein automatisierter Prozess zur Medikamentenbestellung, der gewichtsabhängige Dosierungsmengen berechnet und eine sofortige Überprüfung durch einen klinischen Apotheker ermöglicht.

Weitere Stärken wurden in den Bereichen Sturzprävention, Patientenidentifizierung, Infektionsprävention und Wohlbefinden des Personals festgestellt, was einen organisationsweiten Ansatz widerspiegelt, bei dem die Patientensicherheit in allen klinischen, betrieblichen und personellen Abläufen verankert ist.

Das KFSH in Riad erhielt im Jahr 2000 erstmals die JCI-Akkreditierung und war 2014 das erste Krankenhaus in Saudi-Arabien, das die JCI-Akkreditierung als akademisches medizinisches Zentrum erhielt. Damit blickt es auf eine mehr als 25-jährige Erfolgsgeschichte in Bezug auf international anerkannte Qualität und Patientensicherheit zurück.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026 auf Platz 1 im Nahen Osten und in Nordafrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Zudem wurde sie von Brand Finance 2026 als wertvollste Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der "World's Best Hospitals 2026", der "World's Best Smart Hospitals 2026" sowie der "World's Best Specialized Hospitals 2026" aufgenommen.

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