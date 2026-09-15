XRP Prognose vor dem CLARITY Act: Warum der Kurs bei 1,39 Dollar feststeckt

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Die XRP Prognose bekommt am 14. September neuen Zündstoff, denn der XRP Ledger hat einen Rekord aufgestellt und 3.254 Transaktionen in einem einzigen Block verarbeitet. Das Netzwerk schloss den Block in wenigen Sekunden, ohne dass der Konsens ins Stocken geriet. Trotzdem notiert der Kurs bei rund 1,39 Dollar und bewegt sich kaum.

Zwei Termine entscheiden über die Richtung: morgen stimmt der US Senat über den CLARITY Act ab, einen Tag später entscheidet die Fed über den Leitzins. Wenn ein Coin mit 87 Milliarden Dollar Bewertung feststeckt, sucht ein Teil des Kapitals seinen nächsten Einstieg woanders. Dieser Artikel zeigt die Daten hinter der aktuellen Kurslage und wohin das Geld fließt.

XRP Prognose am 14. September: 3.254 Transaktionen im Block, doch der Kurs steht still

Der Rekordblock vom 14. September übertraf den vorherigen Höchstwert von 2.768 Transaktionen, der erst einen Tag zuvor gefallen war, wie Coinotag berichtete. XRPL-Validator Vet betonte auf X, dass sich die Blockgröße dynamisch an die Last anpasst, ein Vorteil gegenüber der festen Struktur von Bitcoin. Die täglichen Transaktionen halten sich den gesamten September über der Marke von 2 Millionen.

Der Kurs liegt bei 1,39 Dollar und damit über dem 20-Tage-Durchschnitt bei 1,36 Dollar, wie Cryptonomist zeigt. Die Struktur auf dem Tageschart verbessert sich, doch der MACD liegt unter seinem Signal und das Histogramm zeigt minus 0,02. Die Schwungkraft bremst, obwohl der Kurs über seinen gleitenden Durchschnitten steht.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung liegt laut dem CME FedWatch Tool bei 86,5 Prozent. Polymarket sieht die Chancen einer Verabschiedung des CLARITY Act bei nur rund 16 Prozent. Ein Ja könnte den Kurs Richtung 1,50 Dollar treiben, ein Scheitern verlängert die enge Spanne. Bei 87 Milliarden Dollar Bewertung und dieser Seitwärtsbewegung suchen die schnellsten Portfolios ihren nächsten Einstieg an anderer Stelle.

Pepeto zieht Kapital an, während die XRP Prognose auf eine Entscheidung wartet

Bei einer Marktkapitalisierung von 87 Milliarden Dollar ist der Kurs an das Tempo des Gesamtmarktes gebunden. Ein Vorverkauf kennt diese Grenze nicht. Genau deshalb zieht Pepeto gerade Aufmerksamkeit auf sich, denn hier sind die Werkzeuge bereits live und der Preis hat das Potenzial noch nicht eingepreist.

Der Token hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Das Renditepotenzial vor dem Listing zieht Aufmerksamkeit auf sich, denn der Preis liegt noch weit unter einem Cent. Doch das Produkt hinter dem Token ist der eigentliche Grund, warum weiterhin Geld in den Vorverkauf fließt. Die Cross-Chain-Bridge auf Pepeto verschiebt Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum für null Gebühren. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transaktion, brauchen Minuten bis Stunden und können im Fehlerfall Mittel dauerhaft sperren. Bei Pepeto macht sich ein fehlgeschlagener Transfer von selbst rückgängig, niemand hält die Mittel.

Das löst ein tägliches Problem für jeden aktiven Trader. Token zwischen Chains zu bewegen bedeutete bisher eine Gebühr und das Hoffen, dass nichts schiefgeht. Jetzt kostet es nichts und dauert weniger als eine Minute. Bei Pepeto wird der gesamte Vorgang in unter 60 Sekunden abgeschlossen. Der Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins steht hinter dem Projekt. Ein erfahrenes Binance-Teammitglied schreibt den Code. Das Listing an einer großen Börse rückt näher.

SolidProof hat den gesamten Programmcode geprüft und verifiziert, bevor der Vorverkauf startete, was das Vertragsrisiko beseitigt, an dem die meisten frühen Projekte scheitern. XRP steht bei 1,39 Dollar und müsste sich fast verdreifachen, nur um sein altes Hoch zu erreichen. Pepeto liegt noch bei 0,000000188 Dollar mit einem Börsen-Listing auf dem Weg, und genau dieser Abstand zwischen den beiden Einstiegen erzählt die ganze Geschichte.

Fazit

XRP liefert technisch, bleibt aber preislich zwischen 1,35 und 1,50 Dollar eingeklemmt. Große Coins bringen über Jahre stetige Renditen, doch die Wallets mit den höchsten Gewinnen steigen ein, solange ein Coin noch günstig ist.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sagen, dass Pepeto dieser Einstieg ist. Wer vergleichbare Signale in früheren Zyklen erkannt hat, weiß, wie schnell sich ein solches Fenster schließen kann. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website. Jede Stufe, die verstreicht, rückt den Preis für den nächsten Käufer nach oben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie steht XRP im September 2026?

XRP notiert bei 1,39 Dollar vor der CLARITY Act Abstimmung am 15. September und der Fed Entscheidung einen Tag später. Der Ledger stellte mit 3.254 Transaktionen in einem Block einen neuen Rekord auf.

Was ist Pepeto und warum beobachten Anleger den Presale?

Pepeto bietet einen Einstieg weit unter einem Cent mit einer gebührenfreien Cross-Chain-Bridge auf fünf Chains. Der gesamte Code wurde von SolidProof vor dem Start geprüft. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.