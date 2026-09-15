Heute entscheidet die Fed über den Zinspfad - dazu britische Inflation, US-Konsum und zwei Investorentage auf der Agenda.Um 20:00 Uhr steht die Fed-Entscheidung im Mittelpunkt - für viele Marktbeobachter das wichtigste Ereignis der Börsenwoche. Zuvor geben britische Verbraucher- und Erzeugerpreise sowie die US-Einzelhandelsumsätze für August wichtige Hinweise auf die globale Konjunkturlage. Auf Unternehmensseite richten Salesforce und On ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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