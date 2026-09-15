KI-generiertes Bild. ZWE Index und Salzgitter steigt, Dürr fällt - Stockbuddy erklärt warum. Salzgitter springt knapp fünf Prozent, TAKKT und Jungheinrich ziehen an, Dürr rutscht ans Jahrestief - und das an einem Vormittag, an dem die ZEW-Umfrage angeblich enttäuscht hat. Vier deutsche Nebenwerte, ein Stimmungsbild und drei Zahlen aus derselben Erhebung, die nicht dasselbe sagen. Um 11:00 Uhr veröffentlichte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung seine monatliche Umfrage unter rund 150 Finanzmarktexperten. Die Konjunkturerwartungen kamen auf 34,7 Punkte, erwartet worden waren 40,0. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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