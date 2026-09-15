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Metavista3D kehrt nach Detroit zurück und zeigt die neueste 3D eMirror Technologie auf der SID Vehicle Displays & Interfaces 2026



15.09.2026 / 16:54 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 15. September 2026) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am Vehicle Displays & Interfaces Symposium and Expo der Society for Information Display (das "Symposium") teilnimmt, das am 15. und 16. September 2026 im Huntington Place in Detroit, Michigan, stattfindet. Metavista3D zeigt an Stand 613 die neueste Version seiner 3D eMirror Technologie sowie ausgewählte aktuelle Weiterentwicklungen seiner brillenfreien räumlichen Displayplattform. Das Symposium richtet sich an Unternehmen, die Displaytechnologie für Fahrzeuge entwickeln, fertigen, integrieren und einkaufen, und bringt Automobilhersteller, Tier-1-Zulieferer und Displayhersteller an einem Ort zusammen. Der 3D eMirror ist ein autostereoskopisches Displaysystem, das den herkömmlichen Spiegel ersetzen oder ergänzen soll. Es stellt mehrere Perspektiven des Geschehens hinter und neben dem Fahrzeug dar, ohne dass der Fahrer eine Brille tragen muss, und ist darauf ausgelegt, einen Eindruck zu vermitteln, der dem eines herkömmlichen Rückspiegels entspricht, und dabei den Konvergenz-Akkommodations-Konflikt zu adressieren, eine bekannte Ursache visueller Beanspruchung bei stereoskopischen Displays. Anders als ein herkömmliches zweidimensionales Kamera-Monitor-System, das ein flaches Bild wiedergibt, ist der 3D eMirror darauf ausgelegt, die Szene mit räumlicher Tiefe darzustellen. Die Verringerung toter Winkel und eine verbesserte Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen sind weitere Entwicklungsziele, die das Unternehmen durch unabhängige Prüfungen validieren will. Es werden keine Leistungsaussagen getroffen. In den Vereinigten Staaten unterliegen Systeme für die Sicht nach hinten dem Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 111, der weiterhin herkömmliche Spiegel vorschreibt. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) prüft weiterhin kamerabasierte Alternativen. Metavista3D verfolgt dieses Regelsetzungsverfahren und hat in Bezug auf den 3D eMirror keinen Antrag bei der NHTSA anhängig. Die Displaytechnologie von Metavista3D, die über die hundertprozentige Schweizer Tochtergesellschaft psHolix AG entwickelt wird, wurde 2023 beim 30. SID Vehicle Displays & Interfaces Symposium in Detroit mit dem Best in Show Award ausgezeichnet. Die Demonstration in Detroit ist die jüngste Stufe der 3D eMirror Entwicklung des Unternehmens im Automobilbereich. Sie folgt auf den Fachvortrag von Metavista3D beim Vehicle Displays & Interfaces Symposium 2025 in Detroit sowie auf die im Februar 2026 eingereichte internationale Patentanmeldung zu autostereoskopischer räumlicher Displaytechnologie für Fahrzeuge. Dr. Rolf-Dieter Naske, Direktor von Metavista3D und leitender Erfinder der Displaytechnologie des Unternehmens, wird auf dem diesjährigen Symposium einen Fachbeitrag präsentieren; der Vortrag wird in seinem Namen von Silvino Presa, PhD, gehalten. Im Rahmen des Symposiums führt Metavista3D Gespräche mit Automobilherstellern, Tier-1-Zulieferern, Displayherstellern und Technologiepartnern über Integrations- und Kommerzialisierungswege für die Technologie. "Detroit bringt uns direkt mit den Unternehmen zusammen, die die nächste Generation von Fahrzeugdisplays gestalten", sagte Dino Minichiello, Interim CEO von Metavista3D. "Der 3D eMirror hat sich von einem Konzept und einem Fachvortrag zu einem laufenden Entwicklungsprogramm entwickelt, und dies ist das Publikum, dem wir den heutigen Stand zeigen wollen." Über Metavista3D Metavista3D Inc. entwickelt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gestützte, brillenfreie räumliche Displaytechnologien. Die Technologie basiert auf einer eigenen Super-Multiview-Rendering-Architektur und wird durch ein erteiltes Patentportfolio in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien gestützt, mit einem frühesten Prioritätsdatum aus dem Jahr 2006. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com . Die Aktien von Metavista3D werden in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und weiteren deutschen Börsenplätzen unter dem Kürzel E3T gehandelt. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services Provider (gemäss Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS Dino Minichiello, Interim CEO E: dino@metavista3d.com T: 604.849.5050 Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen"), unter anderem Aussagen zu: der Teilnahme des Unternehmens am Symposium; den Produkten und Technologien, die das Unternehmen auf dem Symposium zu zeigen beabsichtigt; dem geplanten Fachvortrag auf dem Symposium; den erwarteten Treffen und Gesprächen mit Automobilherstellern, Tier-1-Zulieferern, Displayherstellern und Technologiepartnern; dem Stand und Fortschritt des 3D eMirror Entwicklungsprogramms im Automobilbereich; der beabsichtigten Funktion, den Entwicklungszielen und den Leistungsmerkmalen des 3D eMirror, einschliesslich der Ziele, tote Winkel zu verringern und die Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern, sowie der Absicht des Unternehmens, diese Ziele durch unabhängige Prüfungen zu validieren; der gegenwärtigen und künftigen regulatorischen Behandlung kamerabasierter Systeme für die Sicht nach hinten in den Vereinigten Staaten und anderen Rechtsordnungen; dem Status und den erwarteten Vorteilen der Patentanmeldungen und erteilten Patente des Unternehmens; sowie den Integrations- und Kommerzialisierungsplänen des Unternehmens für seine 3D eMirror und räumliche Displaytechnologie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "beabsichtigen", "erwarten", "annehmen", "glauben", "können", "werden", "planen", "möglich", "darauf ausgelegt" und ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrung und seiner Einschätzung historischer Entwicklungen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den ausdrücklich oder implizit geäusserten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Möglichkeit, dass die Demonstration auf dem Symposium oder der geplante Fachvortrag nicht wie vorgesehen stattfindet oder nicht das erwartete Interesse beziehungsweise die erwarteten Gespräche hervorruft; das Risiko, dass der 3D eMirror und die zugehörigen Technologien nicht wie vorgesehen funktionieren, ihre genannten Entwicklungsziele nicht erreichen oder nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht zu kommerziell tragfähigen Produkten weiterentwickelt werden; das Risiko, dass die Entwicklungsziele des Unternehmens nicht durch unabhängige Prüfungen validiert werden; regulatorische Risiken, einschliesslich der Anforderungen des Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 111 in den Vereinigten Staaten und vergleichbarer Anforderungen in anderen Rechtsordnungen betreffend den Einsatz von Kamera-Monitor-Systemen anstelle vorgeschriebener Rückspiegel, sowie das Risiko, dass diese Anforderungen nicht geändert werden oder in einer für das Unternehmen nicht vorteilhaften Weise geändert werden; das Risiko, dass Gespräche mit Automobilherstellern, Tier-1-Zulieferern, Displayherstellern oder Technologiepartnern nicht zu Vereinbarungen, Pilotprojekten, Lizenzen, Aufträgen oder Umsätzen führen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit des Unternehmens von Dritten als Lieferanten, Lizenzgebern und Entwicklungspartnern; Risiken in Bezug auf Umfang, Rechtsbeständigkeit, geografische Abdeckung, Aufrechterhaltung und Durchsetzbarkeit der Patente und Patentanmeldungen des Unternehmens; Wettbewerb durch andere Displaytechnologien und Anbieter; die Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzierung zu annehmbaren Bedingungen; allgemeine Kapitalmarkt- und Wirtschaftsbedingungen; sowie weitere Risiken und Unsicherheiten, die in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens im Profil auf SEDAR+ dargelegt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Aussage für angemessen hält, unter anderem: dass das Symposium zu den derzeit erwarteten Terminen und am derzeit erwarteten Veranstaltungsort stattfindet; dass das Unternehmen die in dieser Mitteilung beschriebenen Technologien zeigen kann; dass der geplante Fachvortrag wie erwartet stattfindet; dass das Unternehmen unabhängige Prüfungen seiner Entwicklungsziele zu annehmbaren Bedingungen beauftragen kann; dass das Entwicklungsprogramm für den 3D eMirror im Wesentlichen wie geplant fortschreitet; und dass das Unternehmen Integrations- und Kommerzialisierungsmöglichkeiten in der derzeit erwarteten Weise verfolgen kann. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin ausdrücklich oder implizit geäusserten abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung, sofern dies nicht nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich ist. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/314412 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/314412

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