Topcon Positioning Systems und Proceq, ein Unternehmen von Screening Eagle, arbeiten künftig zusammen, um die fortschrittlichen Bodenradarsysteme (Ground Penetrating Radar, GPR) von Proceq mit den GNSS-Lösungen und Softwarelösungen für Massendaten-Workflows von Topcon zu kombinieren. Die Zusammenarbeit unterstützt Anwendungen in Infrastruktur- und Bauprojekten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).

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Topcon Positioning Systems und Proceq, ein Unternehmen von Screening Eagle, arbeiten künftig zusammen, um die fortschrittlichen Bodenradarsysteme (Ground Penetrating Radar, GPR) von Proceq mit den GNSS-Lösungen und Softwarelösungen für Massendaten-Workflows von Topcon zu kombinieren. Die Zusammenarbeit unterstützt Anwendungen in Infrastruktur- und Bauprojekten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).

"Proceq bietet leistungsstarke Bodenradartechnologie, und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit, um Fachanwendern in der gesamten EMEA-Region moderne und kompatible Technologien bereitzustellen", sagte Ron Oberlander, Head of the Topcon Geomatics and Construction Platforms. "Durch die Kombination der GPR-Technologie von Proceq mit der GNSS-Technologie von Topcon, den Korrekturdiensten von Topnet Live sowie der Massendaten-Workflow-Plattform Collage Web verbinden wir Informationen aus dem Untergrund mit präzisen räumlichen Daten. Dadurch ermöglichen wir fundiertere Analysen und bessere Entscheidungen."

"Die Zusammenarbeit mit Topcon ist ein wichtiger Baustein unserer Wachstumsstrategie für intelligente Lösungen zur Erfassung und Analyse von Untergrunddaten", sagte Alexandre Novo, Senior Vice President and Head of Business Unit Subsurface Insights GPR bei Proceq. "Gemeinsam verbinden wir Topcons führende Position in den Bereichen Positionierung und Geomatik mit unserer fortschrittlichen GPR-Technologie. Dadurch erschließen wir neue Anwendungen und Märkte und treiben die Digitalisierung von Infrastrukturprojekten weltweit voran."

Die Technologien werden auf der INTERGEO 2026 präsentiert, der Fachmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, die vom 15. bis 17. September in München stattfindet.

Über Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems ist ein führender Anbieter von Präzisionstechnologien und Workflow-Lösungen für die weltweiten Märkte in den Bereichen Bauwesen, Geomatik und Landwirtschaft. Topcon Positioning Systems (topconpositioning.com) hat seinen Hauptsitz in Livermore, Kalifornien, USA. Die europäische Zentrale befindet sich in Zoetermeer, Niederlande. Die Muttergesellschaft Topcon Corporation (topcon.com), gegründet im Jahr 1932, hat ihren Hauptsitz in Tokio, Japan.

Über Proceq Screening Eagle Technologies

Screening Eagle Technologies ist ein schweizerisch-singapurisches Unternehmen für Inspektionstechnologien mit der Mission, die gebaute Welt durch Software, Sensoren und Daten zu schützen. Die Lösungen von Proceq kombinieren fortschrittliche tragbare und mobile Sensoren mit intuitiver Software, Echtzeit-Analysen sowie vernetzten Field-to-Cloud-Workflows für die Qualitätskontrolle im Bauwesen, Zustandsbewertungen und das Asset-Management. Aufbauend auf mehr als 70 Jahren Innovationskraft von Proceq unterstützt Screening Eagle Eigentümer dabei, die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern, Risiken zu reduzieren und langfristige Werte zu sichern. screeningeagle.com

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