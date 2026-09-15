Köln (ots) -Biegsame Heizplatten mit intelligenter Steuerung treffen auf eine innovative Wärmeableitungstechnologie - für weniger Hitzeschäden, Styling auf einem neuen Level und bis zu 154 % mehr Glanz[1]Dyson hat den Corrale CoolShine Haarglätter angekündigt und läutet damit einen neuen Standard beim Styling ein. Präzise Hitzekontrolle, biegsame Heizplatten und aktive Kühlung wirken dabei zusammen und sorgen für glänzende, geschmeidig glatte Ergebnisse - bei deutlich weniger Hitzeschäden und weniger Durchgängen als bisher.Dyson kombiniert dabei seine bewährte Technologie der biegsamen Heizplatten aus dem Corrale Haarglätter mit dem neuen Corrale CoolShine Kühlaufsatz und erzielt so bis zu 29 % weniger Schäden.[2] So entwickelt sich Glätten zu mehr als einem rein hitzegetriebenen Prozess, es entsteht ein durchdachtes Styling-Erlebnis, das Leistung Präzision und Haargesundheit miteinander vereint."Beim Glätten hat man sich lange darauf verlassen, einfach mehr Hitze einzusetzen, um Haare in Form zu bringen. Wir gehen einen anderen Weg: Mit dem Corrale CoolShine steuern wir Hitze, die Kontrolle über jede Strähne und die Art, wie das Haar nach jedem Durchgang abkühlt. Die biegsamen Heizplatten greifen das Haar kontrolliert und halten es sicher, während der Kühlaufsatz mit wärmeableitenden Rohren die überschüssige Hitze direkt beim Styling abführt. So bekommen Nutzer*innen die glatten, glänzenden Ergebnisse, die sie von einem Haarglätter erwarten - nur mit weniger Hitzebelastung und besserem Schutz für die Haargesundheit." - James Dyson, Gründer und Chief EngineerGenau hier setzt der Corrale CoolShine an. Er löst den klassischen Konflikt beim Styling mit heißen Platten: glatte und lang haltbare Ergebnisse, ohne das Haar dabei unnötig zu belasten.Bahnbrechende Wärmeableitung: Styling, das über reine Hitze hinausgehtFür den Corrale CoolShine nutzt Dyson sein Know-how in der Thermotechnik, etwa auf Heat-Pipe-Prinzipien, wie sie auch bei der Dyson Solarcycle Leuchte zum Einsatz kommen. Im Kühlaufsatz des Corrale CoolShine sorgen wärmeableitende Rohre dafür, dass überschüssige Hitze beim Styling gezielt vom Haar weggeleitet wird.Bei der Dyson Solarcycle Leuchte hält die Heat-Pipe-Technologie die Temperatur konstant und sichert so über lange Zeit eine gleichbleibend hohe Lichtqualität. Im Corrale CoolShine kommt dasselbe Prinzip beim Haarstyling zum Tragen: Nach jedem Durchgang wird Hitze vom Haar abgeführt, sodass weniger Resthitze zurückbleibt.Herzstück des Produkts ist ein für Dyson neuartiger, abnehmbarer Kühlaufsatz mit versiegelten Kupferrohren, die eine Wärmeträgerflüssigkeit (bzw. Wasser) enthalten. Sobald beim Styling Hitze aufgebaut wird, ziehen diese Röhren die überschüssige Wärme ab und kühlen das Haar direkt während des Glättens - das Ergebnis ist ein Style, der bis zu 24 Stunden hält.Weil der Corrale CoolShine die Hitze so effektiv vom Haar wegleitet, sinkt die Belastung deutlich: bis zu 29 % weniger Hitzeschäden bei gleichzeitig glänzendem, geschmeidig glattem Ergebnis. Das Haar fühlt sich kühler an, wirkt weicher und glänzt bis zu 154 % stärker als unbehandeltes Haar.Biegsame Heizplatten: mehr Kontrolle, weniger DurchgängeDie biegsamen Heizplatten aus einer Kupfer-Mangan-Legierung passen sich beim Styling an jede Haarpartie an und fassen die Strähnen zuverlässig. Dadurch liegen sie enger am Haar an, was präziseres Styling ermöglicht - egal ob beim Glätten, Locken oder für Wellen - und gleichzeitig die Zahl der nötigen Hitzedurchgänge reduziert.Bei klassischen Haarglättern mit starren Platten verteilt sich der Druck oft ungleichmäßig, sodass einzelne Strähnen entwischen. Die Folge: mehrfaches Nachglätten und damit eine höhere Hitzebelastung für das Haar.Da der Corrale CoolShine Haarglätter das Haar deutlich kontrollierter hält und spannt, kommt er mit weniger thermischer Belastung aus und stylt trotzdem effizient.[3]Präzise HitzekontrolleVier fein abgestufte Heizstufen - 145 °C, 165 °C, 185 °C und 210 °C - lassen sich passend zu Haartyp und gewünschtem Look wählen. Die niedrigeren Stufen eignen sich gut, um einen Look aufzufrischen und dabei besonders schonend zu stylen, während die 210 °C-Stufe auch bei lockigem und stark gekräuseltem Haar für spürbare Ergebnisse sorgt.Dank schneller Aufheizzeit ist der Corrale CoolShine bereits nach 15 Sekunden einsatzbereit. Die präzise Steuerung sorgt dafür, dass Hitze gezielt eingesetzt wird, statt einfach durchgängig zu laufen.Entwickelt für Genauigkeit, einfach zu handhabenDer Corrale CoolShine ist leicht, kompakt und liegt gut in der Hand. Das macht das Styling schneller und die Kontrolle beim Glätten einfacher, mit weniger Durchgängen. Mit 200 Gramm Gewicht und einem nur 85 Gramm leichten, abnehmbaren Kühlaufsatz bleibt das Produkt angenehm handlich, egal ob beim Glätten, Wellen, Locken oder beim Formen der Spitzen.Dank Universalspannung funktioniert der Corrale CoolShine problemlos in jedem Land.VerfügbarkeitDer Dyson Corrale CoolShine Haarglätter ist ab dem 15. September 2026 erhältlich - über die Direktvertriebskanäle von Dyson sowie bei ausgewählten Händlern. Erhältlich ist der Corrale CoolShine in zwei Varianten: in Ceramic Pink für 299,00 EUR (UVP) sowie in Jasper Plum exklusiv über dyson.de.____[1] Produkt mit Aufsatz zur Wärmekontrolle verglichen zu unbehandeltem Haar[2] Im Vergleich zu einem Produkt ohne Aufsatz zur Wärmekontrolle[3] Im Vergleich zum Dyson Corrale HaarglätterBildmaterial findet sich hier: Dyson Corrale CoolShine Pressekit (https://drive.google.com/drive/folders/1OH6_OjXwElD1J9vX-nYM3jgf_aOZ8lx4)Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/6352757