Die Gerresheimer-Aktie bewegte sich in den vergangenen Monaten seitwärts in einer Range zwischen 26 und 29 €. Am Dienstag notiert sie aktuell bei 27,60 €. Obwohl das Unternehmen bei der Sanierung wichtige Fortschritte erzielt hat, trauen die Anleger dem Turnaround offenbar noch nicht vollständig. Hier stellt sich die Frage: Sind höhere Kurse gerechtfertigt? Hauptversammlung bestätigt eingeschlagenen Weg Auf dem Weg zur Normalisierung war die Hauptversammlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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