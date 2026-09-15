OpenAI steht seit Langem wegen mangelnden Sicherheitsvorkehrungen in der Kritik. Jetzt will das Unternehmen mit manueller Prüfung gegensteuern - und löst direkt eine neue Debatte rund um das Thema Datenschutz aus. OpenAI soll Hunderte Freelancer:innen beschäftigen, die die Eingaben der Nutzer:innen lesen und die Antworten des Chatbots qualitativ überprüfen. Ziel dabei sei es auch, die Modelle sicherer zu machen. Expert:innen begrüßen die Ausweitung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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