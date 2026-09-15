XRP News: Morgen fällt die CLARITY-Act-Abstimmung - und $9,46 Millionen in Shorts warten auf das Ergebnis

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Die wichtigste XRP News dieser Woche fällt morgen. Der US-Senat stimmt über den CLARITY Act ab, und 9,46 Millionen Dollar in Short-Positionen stehen auf dem Spiel. XRP handelt heute bei 1,39 Dollar, ein Plus von 3,84 Prozent in 24 Stunden. XRP-ETFs verzeichneten drei aufeinanderfolgende Zufluss-Tage mit insgesamt 18,98 Millionen Dollar, während Bitcoin-ETFs rund 449 Millionen Dollar verloren. Ripples RLUSD hat mit 2,442 Milliarden Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Kapital wählt gezielt kleinere Assets, und in diesem Artikel lesen Sie, was das für Anleger bedeutet.

Was sagen die aktuellen XRP News über ETF-Zuflüsse und den CLARITY Act?

XRP-ETFs verzeichneten vom 8. bis 10. September Zuflüsse von insgesamt 18,98 Millionen Dollar laut UseTheBitcoin. Im gleichen Zeitraum verloren Bitcoin-ETFs rund 449 Millionen Dollar. XRP war der einzige große Fonds, der in dieser Phase Zuflüsse verzeichnete. Wenn ein Asset Kapital anzieht, während das größte es verliert, nehmen erfahrene Händler das als klares Signal ernst.

Morgen stimmt der Senat über die Verfahrensfrage zum CLARITY Act ab. Der Gesetzentwurf würde klare Bundesregeln für Kryptowährungen schaffen und die Zuständigkeiten zwischen SEC und CFTC aufteilen. Senatorin Lummis bestätigte laut CoinGabbar, dass der Entwurf den Bankenausschuss mit 15 zu 9 Stimmen passiert hat. XRP handelt über seinem 20-Tage-EMA bei 1,36 Dollar und seinem 50-Tage-EMA bei 1,28 Dollar.

Ein Ja könnte XRP über 1,41 Dollar und in Richtung 1,60 Dollar treiben, wobei laut U.Today 9,46 Millionen Dollar in Shorts liquidiert werden könnten. Ein Nein würde den Kurs in die Unterstützung bei 1,31 bis 1,35 Dollar zurückschicken. Einen Tag später folgt die FOMC-Entscheidung am 16. September, zwei Katalysatoren hintereinander. Doch während XRP auf diese Entscheidungen wartet, fließt Kapital bereits in eine andere Richtung.

Warum taucht Pepeto in den aktuellen XRP News auf?

Wenn XRP-ETFs 18,98 Millionen Dollar anziehen, während Bitcoin-Fonds 449 Millionen verlieren, zeigt das einen Kapitalfluss in frühe Gelegenheiten. Pepeto sitzt genau in diesem Strom. Das gleiche Geld, das kleinere Assets bevorzugt, fließt jetzt in Presales, und die Argumente hier sind schwer zu übersehen.

Der Token hat über 10,38 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,000000188 Dollar eingebracht, während die breiten Märkte mit Zinsängsten kämpfen. Das zeigt, dass entschlossene Käufer dieses Projekt vor der Masse gefunden haben. Pepeto betreibt eine Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden überträgt. Die Gebühr liegt bei null, während die meisten Bridges 15 bis 50 Dollar pro Transfer verlangen und Minuten bis Stunden brauchen.

Ein fehlgeschlagener Transfer auf einer anderen Bridge kann Gelder dauerhaft sperren. Pepeto sperrt Token auf der sendenden Chain und gibt sie auf der anderen Seite erst frei, wenn der Nachweis on-chain bestätigt ist. Niemand dazwischen berührt das Geld. SolidProof hat vor dem Presale-Start den gesamten Code und die vollständige Teamidentität geprüft und verifiziert, was die Sicherheit des Projekts von Grund auf absichert.

Der Mitgründer hat den originalen Pepe-Coin erschaffen, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam. Analysten vergleichen das Renditepotenzial mit frühen Meme-Coins, die nach dem ersten Listing zweistellige Vielfache erreichten. Ein Binance-Listing steht bevor, und jeder Tag vor diesem Ereignis ist ein Tag, an dem der Presale-Preis das Renditepotenzial für Käufer maximiert.

Auf pepetocoin.com liegt die Differenz zwischen Presale-Preis und dem, was das Projekt an Infrastruktur aufgebaut hat, offen. Diese Differenz ist die gesamte Rendite-Chance, und sie schließt sich in dem Moment, in dem das Listing den Token auf den offenen Markt bringt.

Fazit

Die XRP News zeigen, dass Kapital gerade Seiten wählt. XRP-ETFs ziehen Geld an, während Bitcoin-ETFs es verlieren. Pepeto hat denselben Mitgründer, der den ersten Pepe von null auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bei 420 Billionen Token gebracht hat. Diesmal stehen eine funktionierende Börse, eine aktive Bridge und ein vollständiges Audit durch SolidProof hinter dem gleichen Angebot. Wer an frühe Meme-Coin-Listings denkt, weiß, welches Renditepotenzial Presale-Käufer realisiert haben, die einen Tag vor dem Markt dabei waren. Genau diese Chance ist jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website geöffnet, und das Listing wird sie schließen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die Krypto-Nachrichten dieser Woche für XRP-Anleger?

XRP-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 18,98 Millionen Dollar, während Bitcoin-ETFs 449 Millionen verloren. Die CLARITY-Act-Abstimmung am 15. September und die FOMC-Entscheidung am 16. September setzen den nächsten Impuls.

Warum zieht Pepeto im aktuellen Marktzyklus Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingebracht und wird vom Mitgründer des ersten Pepe-Coins geleitet. Das Listing ist der Moment, in dem Presale-Käufer das Renditepotenzial realisieren. Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website bereit.