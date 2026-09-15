Auch wenn sich der DAX im Tagesverlauf wieder deutlich von seinem Tagestief unter 25 200 Punkten erholen konnte, bleibt die Stimmung an der Börse wegen der geo- und geldpolitischen Unwägbarkeiten angespannt. Mit einem Ölpreis deutlich über 100 US-Dollar und täglich kletternden Tankstellenpreisen dürften sowohl die deutsche Wirtschaft geschwächt werden als auch die Preise für viele Produkte und Dienstleistungen weiter steigen. Die Großhandelspreise haben dies heute Morgen bereits aufgezeigt.

Zusätzlich drücken die steigenden Anleiherenditen zunehmend auf die Aktienkurse. In den USA halten sich die zehnjährigen Bonds hartnäckig über der Marke von fünf Prozent. Auch in Großbritannien, Japan und Deutschland erreichen die Anleiherenditen neue und unkomfortable Höhen, die es nicht nur den Konsumenten, sondern auch den Staaten erschweren, ihre Haushalte im Griff zu behalten.

Die Zinslast nimmt zu und im Gegenzug sind Konsum und Investitionen rückläufig. Damit entsteht aktuell ein sehr wenig attraktives Börsenumfeld, bei dem kein Investor das brennende Streichholz als Letzter in den Händen halten will. Die Sorglosigkeit und Gelassenheit schlägt jetzt um und erweist so dem klassisch stürmischen Börsenmonat September alle Ehre.

Was die morgige Sitzung der US-Notenbank angeht, scheint eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auch in Washington gesetzt. Die Erwartung des Marktes dürfte sich erfüllen und die Fed morgen ihre Chance einer moderaten Straffung der Geldpolitik nutzen. Wichtig wird die anschließende Pressekonferenz, auf der sich zeigen wird, wie stark sich die Notenbanker von den aktuellen Preisentwicklungen beeindrucken lassen.

Auch das bisherige stützende Element des Bullenmarktes, die KI- und Halbleiteraktien, beginnt zu wackeln. Dies trifft jetzt speziell die hochbewerteten US-Aktien. Die jetzt einsetzende Korrektur färbt aber nur teilweise auf die DAX-Unternehmen ab. Die DNA des deutschen Leitindex enthält zu wenig Technologie, um stärker betroffen zu sein.

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