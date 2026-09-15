NEW YORK, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flashforge hat vor Kurzem den Desktop-Vollfarb-3D-Drucker CJ270 zum Preis von 3.999 USD auf den Markt gebracht. Er kann ab sofort über Flashforge.com bestellt werden. Die ersten Lieferungen sollen am 15. Oktober beginnen. Das System nutzt Material-Jetting und UV-Härtung und erzeugt detailreiche Vollfarbmodelle mit sanften Farbverläufen. Ein wasserlösliches Stützmaterial erleichtert zudem die Nachbearbeitung.





Farbe wird gedruckt - nicht aufgetragen

In vielen Arbeitsabläufen erforderte die Herstellung eines physischen Vollfarbmodells bisher separate Druck-, Lackier- und Veredelungsschritte. Das gilt vor allem dann, wenn ein Modell Farbverläufe, Farbübergänge oder detaillierte Oberflächengrafiken enthält. Der CJ270 integriert die Farbe direkt in den Druckprozess und verwendet dafür Materialien in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) sowie Weiß und Transparent.

Das System unterstützt mehr als 10 Millionen Farben und Schichtdicken von nur 7 µm und ermöglicht damit sanfte Farbverläufe, feine Farbübergänge und eine detailgetreue Oberflächenwiedergabe. Ein spezielles wasserlösliches Stützmaterial erleichtert zugleich die Entfernung von Stützstrukturen aus Vertiefungen, Innenstrukturen und anderen schwer zugänglichen Geometrien.





Für professionelle Vollfarbanwendungen entwickelt

Der CJ270 ist für eine Vielzahl professioneller und kreativer Anwendungen konzipiert:

Design und Produktentwicklung: Physische Prototypen erstellen, die Form, Grafiken und Farben bereits vor der Produktion vermitteln und Teams dabei helfen, visuelle Konzepte effizienter zu bewerten.

Physische Prototypen erstellen, die Form, Grafiken und Farben bereits vor der Produktion vermitteln und Teams dabei helfen, visuelle Konzepte effizienter zu bewerten. IP- und Charakterentwicklung: Figuren, Charaktermodelle und individuelle Sammlerstücke mit detaillierten Texturen, Farbverläufen und Farbinformationen direkt im gedruckten Modell erstellen.

Figuren, Charaktermodelle und individuelle Sammlerstücke mit detaillierten Texturen, Farbverläufen und Farbinformationen direkt im gedruckten Modell erstellen. Bildung und visuelle Kommunikation: Architekturmodelle, Lehrmittel und andere visuelle Objekte erstellen, bei denen Farbe dazu beiträgt, Informationen anschaulicher und verständlicher zu vermitteln.





Darüber hinaus erleichtert ein spezielles wasserlösliches Stützmaterial die Nachbearbeitung bei Vertiefungen, Innenstrukturen und anderen schwer zugänglichen Geometrien.

Mit Abmessungen von 697 × 410 × 405 mm ist der CJ270 für den Einsatz in Studios, Klassenzimmern und professionellen Arbeitsumgebungen ausgelegt und bringt Vollfarb-Material-Jetting in ein kompaktes Desktop-System.





Preise und Verfügbarkeit

Der Flashforge CJ270 kostet in den USA 3.999 USD und kann seit dem 9. September 2026 ab 00:00 Uhr PT über Flashforge.com bestellt werden.

Die ersten Auslieferungen sollen am 15. Oktober 2026 beginnen. Die Preise variieren je nach Markt. Regionale Preise sind über die lokalen Vertriebskanäle von Flashforge erhältlich.

Über Flashforge

Flashforge wurde 2011 gegründet und ist ein weltweit tätiges 3D-Drucktechnologieunternehmen, das zugängliche Lösungen entwickelt, die sich an eine Vielzahl von Anwendern und Anwendungsbereichen richten. Das Portfolio umfasst 3D-Drucker, Materialien und Software für Einzelanwender, Bildungseinrichtungen und professionelle Teams weltweit.

Medienkontakt:

Jessica Zhou

pr@flashforge.com

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