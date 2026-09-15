Apple hat am 14. September unter anderem iOS 27 und macOS 27 veröffentlicht - und damit eine große Zahl an Sicherheitslücken geschlossen. Mehrere davon ließen sich aus der Ferne ausnutzen. Apple hat mit iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 und visionOS 27 auch zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen. Das geht aus der aktualisierten Security-Website des iPhone-Herstellers hervor. Allein für iOS 27 listet Apple mehr als 100 Fehlerbehebungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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