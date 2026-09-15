Baden-Baden (ots) -90-minütiger Dokumentarfilm über post-sowjetischen Kapitalismus in RusslandNach dem Zerfall der Sowjetunion expandieren viele Unternehmen in den Osten. Dabei sind sie auf Menschen angewiesen, die vor Ort die richtigen Strippen ziehen und Logistik bereitstellen. Der russische Geschäftsmann Konstantin Ponomarjow ist einer von ihnen. Er hilft IKEA, in Russland Fuß zu fassen. Als es Probleme gibt, kommt es zum Rechtsstreit. Ponomarjow wird eine Milliarde Dollar zugesprochen. Er fordert mehr Geld und landet unerwartet selbst im Gefängnis - bis heute. Je mehr der Filmemacher Andrei Nekrasov in ein Geflecht aus Bestechung, Vertuschung und krummen Geschäften eintaucht, desto mehr verschwimmen die Grenzen dessen, wer eigentlich kriminell agiert. Wichtige Zeugen können nicht befragt werden, weil sie Suizid begangen haben, ums Leben gekommen oder abgetaucht sind. Der Film ist am 17. September 2026 um 23:35 Uhr im SWR zu sehen und schon jetzt hier in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/dokumentarfilm/ikeas-feind-nr-1/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIzNDk2Mzg).Wendung im laufenden VerfahrenPonomarjow hatte sich mit der Expansion von IKEA auf dem russischen Markt bereits eine goldene Nase verdient. IKEA fühlte sich aber von dem russischen Geschäftsmann über den Tisch gezogen und wollte nicht mehr bezahlen. In einem dramatischen Rechtsstreit wurde Ponomarjow jedoch eine Milliarde Dollar zugesprochen. Als er weitere Geldforderungen stellte, verhaftete ihn schließlich der russische Geheimdienst und seitdem sitzt er im Gefängnis.Dubiose Geschäftspraktiken und post-sowjetischer KapitalismusUnterschriften wurden gefälscht, IKEA-Mitarbeiter außer Landes gebracht, Bestechungsgelder gezahlt und Menschen starben. Der Regisseur Andrei Nekrasov zeigt die dubiosen Geschäftspraktiken eines multinationalen Großkonzerns und die Abgründe des post-sowjetischen Kapitalismus. Mit ungewöhnlichem Zugang und Nähe zu den Beteiligten, wie Ponomarjow selbst, seinen Anwälten, seiner Ehefrau, ehemaligen IKEA-Managern und einem Freund des IKEA-Gründers Ingvar Kamprad, beleuchtet der Film diesen spektakulären Fall.Der Film ist eine Produktion von Piraya Film in Zusammenarbeit mit dem SWR und ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar.Fotos zum kostenlosen Herunterladen unter ARD-foto.de (http://www.ard-foto.de/).Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Daniela Kress, 07221 929 23800, daniela.kress@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6352767