Die DroneShield-Aktie liefert den nächsten Volltreffer auf der Unterseite. In meiner Analyse vom 20. August hatte ich unterhalb von 1,29 € zunächst den Test der psychologisch wichtigen 1-€-Marke und anschließend 0,89 € als nächstes Ziel favorisiert. Nun fällt der Titel mit aktuell 0,99 € tatsächlich unter die runde Marke und bestätigt damit den übergeordneten Abwärtstrend erneut. Der Tageschart spricht dafür, dass die Verkäufer damit noch nicht zwingend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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