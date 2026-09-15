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Apple vor der KI-Wende: Zündet das iPhone Duo die Aktie?

Apple vor der KI-Wende: Zündet das iPhone Duo die nächste Wachstumsphase? Nach 15 Jahren endet die Ära Tim Cook an der operativen Konzernspitze. Mit dem bisherigen Hardwarechef John Ternus übernimmt ausgerechnet jetzt ein Produktentwickler das Ruder - während Apple sein erstes faltbares Smartphone vorstellt und Siri AI tief in das eigene Ökosystem integriert. Das iPhone Duo soll mit einem 7,6-Zoll-Faltdisplay und dem neuen A20-Pro-Chip einen weiteren Austauschzyklus auslösen, startet allerdings zu einem stolzen Preis von 1.999 US-Dollar.

Die Ausgangslage ist stark: Apple steigert den Quartalsumsatz auf 109,4 Milliarden US-Dollar, erzielt neue Rekorde beim iPhone und generiert weiterhin enorme Cashflows. Gleichzeitig notiert die Aktie bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 38 und nimmt damit bereits viel Wachstum vorweg. Kann Apple seine vergleichsweise zurückhaltenden KI-Investitionen in einen Effizienzvorteil verwandeln - oder wird die Abhängigkeit von Partnern zum Risiko? Unsere aktuelle Analyse beleuchtet Zahlen, Produkte, Bewertung und die entscheidenden Fragen für die neue Apple-Ära.

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