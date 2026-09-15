Unabhängigkeit gehört zum Selbstverständnis des Versicherungsmaklers. Doch was bedeutet sie heute? Eine aktuelle Befragung zeigt: Für Makler steht vor allem die unternehmerische Entscheidungsfreiheit im Mittelpunkt und damit die Frage, wer ihr Geschäft tatsächlich bestimmt. Versicherungsmakler - so unterschiedlich sie in Geschäftsmodellen, Umsatzgrößen und Marktpositionierung auch sein mögen - sind Unternehmer, Versicherungsmaklerinnen sind Unternehmerinnen. Unternehmertum zeigt sich etwa darin, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact