Luxus-Reiseziel für Segeln, Wellness und Entdeckungen an Saudi-Arabiens neuester Segel- und Yacht-Destination gestartet

Red Sea Global (RSG), der regenerative Tourismusentwickler, gibt die Aufnahme des offiziellen Betriebs des AMAALA Yacht Clubs bekannt und markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg, das saudische Rote Meer als neue weltweite Destination für Luxus-Yachting, Segeln und maritimen Tourismus zu etablieren.

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AMAALA Yacht Club, the new luxury yachting destination on Saudi Arabia's Red Sea coast.

Im Herzen des AMAALA Marina Village gelegen, heißt der AMAALA Yacht Club nun Gründungsmitglieder und Gastyachten willkommen, um anzulegen und das Reiseziel zu erkunden.

Rund 2.000 Seemeilen (ca. 3.700 Kilometer) von Monaco entfernt, bietet der Club ein neues Winterreiseziel für die weltweite Luxus-Segel-Community, die traditionell ab Oktober vom Mittelmeer in die Karibik oder den Indischen Ozean zieht. Näher am Mittelmeer als an der Karibik gelegen, bietet AMAALA eine attraktive Drehscheibe für Kreuzfahrten im Winter und ein strategisches Tor zum Indischen Ozean.

"Der AMAALA Yacht Club markiert die Entstehung einer wahrhaft globalen Segel- und Yacht-Destination, die einen unvergleichlichen Zugang zur atemberaubenden saudi-arabischen Küste des Roten Meeres bietet. Mehr als eine Weltklasse-Anlage verbindet die Anlage Luxus, Wellness und regenerativen Tourismus auf eine Weise, die weltweit einzigartig ist", so John Pagano, Group CEO von Red Sea Global.

AMAALA Marina verfügt über 119 Liegeplätze, kann Superyachten von mehr als 100 Metern Länge aufnehmen und bietet einen Rundum-Service für die Schifffahrt, einschließlich Betankung mit Wartungs- und Reparatureinrichtungen in den kommenden Jahren. Der 7.900 Quadratmeter große AMAALA Yacht Club dient als erstklassiger Dreh- und Angelpunkt für die maritime Gemeinschaft des Reiseziels, bietet erstklassige Einrichtungen, Dienstleistungen und Erlebnisse für Bewohner und gastierende Yachteigner gleichermaßen. Die Liegeplatz- und Anlegegebühren sind vergleichbar mit führenden europäischen Segel- und Yacht-Destinationen, wobei sich Yachtbesitzer durch ausgewählte Resort-Partner feste Dauerliegeplätze aus einer Reihe exklusiver Privilegien sichern.

Innerhalb des AMAALA Yacht Clubs steht Mitgliedern und Gästen eine Auswahl an Restaurants und Begegnungsstätten zur Verfügung, einschließlich AMAALA Lounge, ANQA, 27°C und The Deck, neben einem Dachpool, privaten Meeting- und Konferenzräume und speziellen Bereichen für gesellschaftliche Zusammenkünfte und Veranstaltungen.

Darüber bietet The AYC Academy Segelprogramme und Wassersport-Erlebnisse, die die Teilnahme auf allen Ebenen und über alle Altersgruppen hinweg unterstützen.

Der Club nimmt eine zentrale Rolle bei der Stärkung der globalen Präsenz Saudi-Arabiens im Segelsport ein. Dies beinhaltet unter anderem, ein zentraler Bestandteil des Grand Finale of The Ocean Race 2027 zu sein, einem der weltweit bedeutendsten und prestigeträchtigsten Segelwettbewerbe. Darüber hinaus wird der Club das ganze Jahr über eine Reihe internationaler Segel- und Yachtregatten ausrichten.

Die Mitglieder und Gäste des Clubs kommen in den Genuss des Zugangs zu neu eröffneten Luxusresorts in AMAALA, wie Four Seasons, Six Senses, Rosewood, Equinox und Nammos mit zwei weiteren Resorts, die in den nächsten Monaten eröffnet werden. Besucher können das aufwendige Wellnessangebot, Elitewassersportarten, die kulturelle Programmierung, Kunstinstallationen und lebendige Begegnungsstätten genießen, die ein unverwechselbares Reiseziel schaffen und den Segel- und Yacht-Lifestyle neu definieren. Mit Durchschnittstemperaturen von 26°C während der Saison und durchschnittlichen Tiefstwerten von 23°C bietet AMAALA einen komfortablen, ganzjährigen Fahrbereich für Yachtbesitzer, Gäste und Crew. Nur 45 Minuten vom Alwajh International Airport entfernt, bietet das Reiseziel zudem einen bequemen Zugang sowie Konnektivität für internationale Besucher.

Von hks architekten entworfen, ist der Yachtclub von den skulpturalen Felsformationen der Küste des Roten Meeres inspiriert, die in ihren auskragenden Terrassen, dem maritimen Erbe und der traditionellen arabischen Architektur zum Ausdruck kommen. Das markante Gebäude ist als langfristiger Treffpunkt für die internationale Segel- und Yacht-Community konzipiert.

Wie das weitere Ziel wird der AMAALA Yacht Club vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben. Dies spiegelt das Engagement von Red Sea Global für eine verantwortungsvolle Entwicklung und regenerativen Tourismus wider.

Über Red Sea Global

Red Sea Global (RSG) ist ein vertikal integrierter Immobilienentwickler mit einem breit gefächerten Portfolio in den Bereichen Tourismus, Wohnimmobilien, Erlebnisangebote, Infrastruktur, Verkehr, Gesundheitswesen und Dienstleistungen. Dazu gehören die luxuriösen, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Tourismusdestinationen The Red Sea, das seit 2023 Gäste empfängt, und AMAALA, das 2026 seine ersten Gäste begrüßte.

Ein drittes Reiseziel, das Thuwal Private Retreat, wurde 2024 eröffnet. RSG wurde zudem mit Entwicklungsarbeiten am internationalen Flughafen Al-Wajh betraut, deren Schwerpunkt auf der Modernisierung des Terminals und der Infrastruktur lag.

RSG ist ein Unternehmen der PIF und ein Eckpfeiler der Bestrebungen Saudi-Arabiens, seine Wirtschaft zu diversifizieren. Mit seinem stetig wachsenden Portfolio an Reisezielen, Tochtergesellschaften und Geschäftsbereichen ist RSG bestrebt, die Welt in eine nachhaltigere Zukunft zu führen und dabei aufzuzeigen, wie verantwortungsvolle Entwicklung Gemeinschaften stärken, die Wirtschaft ankurbeln und die Umwelt verbessern kann.

Über AMAALA Yacht Club

AMAALA Yacht Club ist ein neues internationales Zentrum für Luxussegelsport innerhalb der Ultra-Luxus-Wellness-Destination AMAALA im Prince Mohammed bin Salman Royal Schutzreservat. Durch die Kombination von erstklassiger Marina-Infrastruktur, zeitgenössischem Design und außergewöhnlicher Gastfreundschaft dient der AMAALA Yacht Club als Tor zum Roten Meer, einem der unberührtesten und am wenigsten erforschten Kreuzfahrtgebiete der Welt.

Der Yachthafen mit 119 Liegeplätzen bietet Platz für Superyachten von über 100 Metern Länge und bietet einen vollwertigen internationalen Einreisehafen. Rund 200 Seemeilen südlich des Suezkanals ist der Yachtclub ideal gelegen für Yachten und Schiffe, die Gewässer jenseits des Mittelmeers und der Karibik erkunden möchten, während er gleichzeitig eine attraktive Winterbasis sowohl für Privat- als auch Charteryachten bietet.

Entworfen von den international renommierten hks architekten vereint das 7.900 Quadratmeter große Clubhaus elegante gastronomische Einrichtungen, private Lounges, ein Pooldeck und ein ganzjähriges Programm an Segel- und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Darüber hinaus ist der AMAALA Yacht Club die Heimat der AYC Academy, die Segelprogramme für alle Altersgruppen und Fähigkeiten bietet, die dazu beitragen, die nächste Generation des Segelsports zu begeistern und das Rote Meer als aufstrebendes Segel- und Yachtzentrum zu etablieren.

Der AMAALA Yacht Club wird große internationale Segelveranstaltungen ausrichten, einschließlich The Ocean Race in 2027, das seine Position als neues globales Zentrum für Yachting und Segeln im Roten Meer festigt.

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