Laut OECD liegt Österreich bei Financial Literacy im Spitzenfeld. Trotzdem sind 700.000 Menschen in Österreich überschuldet und der Schaden durch Überweisungsbetrügereien betrug laut FMA zuletzt mehr als 110 Millionen Euro. Der jüngste Pisa-Test offenbarte einmal mehr das Elternhaus als Taktgeber in Sachen Bildungsvorsprung- oder -rückstand und Social Media - als noch sehr rechtsfreier Raum - wird von zwei Drittel der Österreicher zur Informationsbeschaffung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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