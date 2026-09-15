Die Partnerschaft ermöglicht es dem Unternehmen, den Wandel im Bereich der Prestige-Kosmetik hin zu einer KI-gestützten Produktsuche voranzutreiben und gleichzeitig besser zu verstehen, wie Verbraucher seine Marken über KI-basierte Suchmaschinen entdecken, bewerten und mit ihnen interagieren

Die The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute eine globale strategische Partnerschaft mit Profound bekannt, der wegweisenden KI-Marketingplattform, und treibt damit ihr Ziel voran, im Bereich der Prestige-Kosmetik zum Marktführer für KI-basierte Entdeckungsfunktionen zu werden. Die Partnerschaft verschafft dem Unternehmen Einblicke in die Darstellung seines gesamten Markenportfolios auf führenden generativen KI-Plattformen sowie Möglichkeiten zur Optimierung dieser Darstellung. Mit dieser Partnerschaft etabliert sich das Unternehmen als erster Anbieter im Prestige-Beauty-Segment, der die Funktionen von Profound weltweit über das gesamte Portfolio hinweg einsetzt und Generative Engine Optimization (GEO) sowie KI-Marketing in großem Maßstab umsetzt.

Da Verbraucher zunehmend auf ChatGPT, Gemini und andere KI-Assistenten zurückgreifen, um Produkte zu entdecken, Empfehlungen zu vergleichen und vor einem Kauf personalisierte Beauty-Beratung einzuholen, geht The Estée Lauder Companies eine Partnerschaft mit Profound ein, um die nächste Ära der Beauty-Entdeckung zu gestalten.

Diese Partnerschaft verschafft dem Unternehmen einen einheitlichen Überblick darüber, wie seine Marken weltweit auf den wichtigsten KI-Suchplattformen präsentiert werden, und liefert Einblicke darin, wann und wie sie empfohlen werden sowie wo Möglichkeiten bestehen, die Sichtbarkeit und Genauigkeit zu verbessern. Das Unternehmen wird diese Erkenntnisse anschließend zusammen mit den agentischen Tools von Profound nutzen, um Inhalte auf den Produktbeschreibungsseiten der Marken, in Blogs, auf YouTube-Kanälen sowie bei der Erstellung von Inhalten in großem Maßstab zu optimieren und so sicherzustellen, dass Produktinformationen, Inhaltsstoffe, Werbeaussagen und Vorteile für die Sichtbarkeit durch die Verbraucher optimiert werden und für große Sprachmodelle leichter zu verstehen und den Verbrauchern präsentierbar sind.

"Die Art und Weise, wie Menschen Schönheit entdecken, wird in Echtzeit neu definiert, und wir beabsichtigen, diesen Wandel aktiv mitzugestalten, anstatt nur darauf zu reagieren", erklärte Aude Gandon, Global Chief Digital Marketing Officer bei The Estée Lauder Companies. "Diese Partnerschaft ermöglicht es jeder Marke in unserem Portfolio, sich unverwechselbar, einheitlich und präzise zu präsentieren, wo immer unsere Verbraucher nach Empfehlungen fragen. Unsere Zusammenarbeit mit Profound ist eine logische Weiterführung unserer bisherigen Herangehensweise, Kultur, Gemeinschaft und Handel miteinander zu verbinden und sie versetzt uns an die Spitze eines branchenweiten Wandels."

"Die The Estée Lauder Companies sind sich bewusst, dass es mittlerweile unerlässlich ist, zu verstehen, wie ihre Marken in KI-Anwendungen dargestellt werden, um die Verbraucher dort bedienen zu können, wo immer sie Produkte und Informationen entdecken möchten", sagte James Cadwallader, CEO und Mitbegründer von Profound. "Im Rahmen dieser Partnerschaft geht das Unternehmen nun an GEO heran, wie es die besten Marketingexperten bei jedem Plattformwechsel tun: frühzeitig, umfassend und mit echtem operativem Engagement. Die Umsetzung dieser Strategie in großem Maßstab über ein gesamtes Prestige-Beauty-Portfolio hinweg setzt neue Maßstäbe dafür, wie eine KI-Transparenzstrategie für Unternehmen in dieser Kategorie aussehen sollte."

Durch die Einbindung unternehmensweiter Erkenntnisse aus der KI-Analyse in sein "One Operating Ecosystem" stärkt The Estée Lauder Companies seine Fähigkeit, zu verstehen, wie Verbraucher an neuen digitalen Berührungspunkten mit den Marken des Unternehmens in Kontakt treten, auf sich wandelnde Bedürfnisse zu reagieren und im gesamten globalen Portfolio relevantere Erlebnisse zu bieten.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

Die The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Anbieter hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und weltweit als Verwalter von Luxus- und Prestigemarken tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter verschiedenen Markennamen verkauft, einschließlich: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD, Avestan und Loopha sowie Balmain Beauty verkauft.

Über Profound

Profound ist die am schnellsten wachsende KI-Marketingplattform, die von 16 der Fortune-500-Unternehmen genutzt wird, darunter Comcast und Walmart sowie innovative Unternehmen wie Ramp, MongoDB und Figma. Sie dient als Arbeitsplattform, auf der Marketingfachleute recherchieren, Texte verfassen, Berichte erstellen und mit ihrem KI-Marketingexperten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass ihre Marke von den Antwortmaschinen ausgewählt wird, auf die sich Verbraucher zunehmend verlassen.

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