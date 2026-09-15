Rüstungsaktien gehören heute zu den wenigen Gewinnern an einem ansonsten trägen Börsentag. Mehrere Faktoren befeuern die Nachfrage gleichzeitig, und das spürt man an den Kursen deutlich. Munitionsengpässe und Japans Aufrüstungspläne treiben Fantasie Vertreter des Pentagons haben gegenüber der unabhängigen Aufsichtsbehörde des US-Verteidigungsministeriums eingeräumt, dass die Operation "Epic Fury" in den ersten Monaten so viel Munition verschlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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