Die BCA und die VEMA intensivieren ihre Zusammenarbeit im Bereich Investment. Die VEMA stellt künftig die Private-Investing-Strategie "VEMA managed ETF - Wachstum" verstärkt bereit. PRIVATE INVESTING ist die fondsgebundene Vermögensverwaltung der BCA-Konzerngesellschaft BfV Bank für Vermögen AG. Mit der Strategie "VEMA managed ETF - Wachstum" vertiefen die BCA AG und die VEMA Versicherungsmakler Genossenschaft eG ihre Zusammenarbeit im Investmentgeschäft. Die VEMA wird künftig diese Private-Investing-Strategie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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