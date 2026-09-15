Bitcoin Kurs fällt unter 78.000 Dollar, während 462 Millionen aus ETFs fließen, doch ein Signal widerspricht dem Trend

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462,7 Millionen Dollar haben Bitcoin-ETFs in einer einzigen Woche verloren, und der Bitcoin Kurs reagiert mit dem Rückzug unter die 78.000-Dollar-Marke. ARKB führte die Abflüsse mit 234 Millionen Dollar an, gefolgt von GBTC mit 129 Millionen. Es war die stärkste wöchentliche Kapitalflucht aus BTC-Fonds seit zehn Wochen. Der Donnerstag brachte mit 282,7 Millionen Dollar den schwersten Tagesabfluss seit Juli. BTC liegt am 14. September bei 77.782 Dollar, und die Fed tritt am 16. September zusammen, mit 86,5 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung. Doch das Kapital verlässt den Markt nicht, es sucht einen neuen Platz.

Bitcoin Kurs unter Druck: Was die ETF-Abflüsse und die Fed für Anleger bedeuten

BTC lag am 14. September bei 77.782 Dollar, gestützt durch den 20-Tage-EMA bei 77.096 Dollar. Die 80.000-Dollar-Marke hat Käufer in diesem Monat bei jedem Anlauf zurückgewiesen. Laut FXStreet führte der ARK 21Shares Bitcoin ETF die wöchentlichen Abflüsse mit 234,2 Millionen Dollar an, Grayscales Bitcoin Trust folgte mit 129,1 Millionen. Am Donnerstag erreichten die Abflüsse 282,7 Millionen Dollar, der stärkste Tagesverlust seit Juli. Am Freitag verlangsamten sie sich auf 13,2 Millionen, setzten die Serie aber auf vier Handelstage fort.

Laut CoinDCX liegt das kurzfristige Kursziel bei 79.000 Dollar, mit dem 20-Tage-EMA bei 77.071 als erster Unterstützung. Ein Ausbruch über 80.000 würde das Fibonacci-Ziel bei 82.206 Dollar ins Visier nehmen, der 200-Tage-EMA bei 72.823 Dollar bleibt das entscheidende Niveau für die Trendstruktur. Die Fed tritt am 16. September zusammen, Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung: 86,5 Prozent. ETH-Fonds sammelten in derselben Woche 197 Millionen Dollar ein, was zeigt, dass das Kapital nicht den Markt verlässt, sondern sich neu verteilt.

Analyst Ali Martinez berichtete, dass Wale 39.154 BTC im Wert von drei Milliarden Dollar akkumuliert haben. Strive kaufte 469 BTC zu einem Durchschnittspreis von 77.954 Dollar und erhöhte seine Bestände auf 25.000 BTC. Während die großen Fonds verkaufen, fließt das Kapital privater Großanleger in eine völlig andere Richtung.

Warum Pepeto sich gegen den Bitcoin-Kurs-Trend bewegt

462 Millionen Dollar verlassen BTC-ETFs in einer Woche, und genau in diese Angst hinein sammelt ein Presale-Projekt 10,38 Millionen Dollar ein. Pepeto geht den entgegengesetzten Weg. Über 10,38 Millionen Dollar sind in einen Presale geflossen, den der Großteil des Marktes bisher nicht entdeckt hat.

Das Projekt ist kein Whitepaper, denn PepetoSwap ist bereits aktiv und arbeitet komplett ohne Swap-Gebühren. Ein Swap über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap drei Dollar, auf PepetoSwap kostet er abgesehen von den Gasgebühren nichts. Die Börse wickelt bereits 50 Millionen Dollar an täglichem Handelsvolumen ab, ein funktionierendes Produkt und kein Versprechen auf einer Website.

Die Bridge ist ebenfalls aktiv und bewegt Tokens über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden ohne Bridging-Gebühr. Die meisten Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und können Mittel für Stunden sperren. Pepetos Bridge sperrt auf der Quellchain und prägt auf der Zielchain, nachdem der On-Chain-Nachweis durchlaufen ist, ohne Wrapped Tokens und ohne Zwischenhändler.

SolidProof hat das vollständige Audit durchgeführt und die Codebasis verifiziert, bevor der Presale startete, was Käufern die Gewissheit gibt, dass der Smart Contract unabhängig geprüft wurde. Der Mitgründer ist dieselbe Person, die hinter dem ersten Pepe-Token steht. Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam.

Bei einem Presale-Preis von 0,000000188 Dollar über die Pepeto-Website ist der Einstieg noch möglich, während die großen Fonds nach Orientierung suchen. In vergangenen Zyklen haben Projekte in vergleichbaren Presale-Phasen nach dem Listing deutliche Kursanstiege verzeichnet, was für frühe Käufer ein erhebliches Renditepotenzial bedeutete. Der Presale füllt sich mit jeder Phase schneller, und das Tempo der Zuflüsse während der BTC-Schwäche zeigt, dass erfahrene Anleger das Gewinnpotenzial erkannt haben. Wer jetzt einsteigt, sichert sich einen Preis, der nach dem Listing nicht mehr verfügbar sein wird.

Fazit: Was der Bitcoin Kurs für kluge Käufer signalisiert

Die Fonds, die den Markt antreiben, treten zurück, aber Pepeto bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung. Der Pepe-Gründer, ein Binance-Teammitglied und ein SolidProof-Audit vereinen sich in einem Token, das ein Renditepotenzial bietet, das bei einer BTC-Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen Dollar nicht mehr erreichbar ist. Die offizielle Pepeto-Website ist noch geöffnet. Wenn sich der Markt nach der Fed-Entscheidung neu ordnet, könnte die aktuelle Presale-Phase bereits geschlossen sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was treibt den Bitcoin Kurs in dieser Woche nach unten?

Spot-Bitcoin-ETFs verloren 462,7 Millionen Dollar in einer Woche, angeführt von ARKB und GBTC. Die Fed-Zinsentscheidung am 16. September erhöht den Druck auf BTC-Halter.

Welches Renditepotenzial bietet Pepeto während der BTC-Schwäche?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Börse und eine Cross-Chain-Bridge, mit 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Der Presale-Preis liegt weit unter dem erwarteten Listing-Kurs, laut der offiziellen Pepeto-Website.