STRASSBURG (ots) -Vor der Rede zur Lage der Europäischen Union von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor dem Europäischen Parlament in Straßburg am 16. September 2026 fordert die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament (S&D) einen Kurswechsel. Die Kommission soll die Lebensbedingungen der Europäerinnen und Europäer schützen und Europas Fähigkeit stärken, seine Zukunft zu gestalten.Iratxe García Pérez, Vorsitzende der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament:"Die S&D-Fraktion hat dafür zwei grundlegende Wege definiert: bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle sowie europäische Souveränität [...] Wir erwarten, dass Ihre Rede zur Lage der Europäischen Union diese beiden Wege aufgreift und eine kohärente politische Agenda vorlegt."*Die S&D-Fraktion fordert die Kommission zum Handeln in sechs Bereichen auf, die den Alltag der Menschen in Europa unmittelbar betreffen:Bezahlbare Lebensmittel, bezahlbarer WohnraumDie Kommission muss hochwertige Lebensmittel bezahlbarer machen, faire Einkommen für Menschen in der Landwirtschaft und Fischerei sichern, Lieferketten stärken und eine nachhaltige europäische Produktion fördern.Die S&D-Fraktion hat erfolgreich ein Gesetz über bezahlbaren Wohnraum mit auf den Weg gebracht, um die Krise bei Kurzzeitvermietungen zu bewältigen. Wir fordern nun strengere Maßnahmen und Vorschriften gegen Wohnraumspekulation.Sichere Arbeitsplätze und saubere Energie zu gerechten PreisenDie Fraktion fordert zudem eine Agenda für gute Arbeitsplätze: stärkere Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Schutz vor den Risiken durch Künstliche Intelligenz und algorithmisches Management, einen politischen Rahmen zur Stärkung der psychischen Gesundheit sowie die Förderung von Tarifverhandlungen.Die S&D-Fraktion setzt auf saubere Energie zu fairen Preisen, die Europas Energieunabhängigkeit stärkt und zugleich Haushalte und Industrie gezielt entlastet.Eine starke Europäische Verteidigungsunion, industrielle Souveränität und FriedenDie Fraktion erwartet den Aufbau einer echten Europäischen Verteidigungsunion und gestärkter europäischer Lieferketten. Mitgliedsstaaten sollen in der Lage sein, Güter und Produkte in großem Maßstab gemeinsam zu beschaffen.Weniger Macht für die großen TechnologiekonzerneDie S&D-Fraktion will einen Digital Fairness Act, der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Minderjährige vor manipulativem Design, Dark Patterns, unfairen Preispraktiken und dem Missbrauch persönlicher Daten schützt, sowie den Einsatz gezielter Werbung beschränkt.Iratxe García Pérez, Vorsitzende der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament:"Das erfordert eine Abkehr vom Fokus auf Deregulierung. Eine Schwächung unserer Regeln und Standards unter dem Druck von Unternehmensinteressen und ausländischen Akteuren wird weder die Lebensbedingungen verbessern noch die europäische Souveränität stärken. Sie schwächt vielmehr bereits beides."*Aus unserer Sicht sind klare Bekenntnisse gefragt. Ziele sind unter anderem: Unterstützung der Ukraine, Förderung eines gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten, Verteidigung des Völkerrechts und des Internationalen Strafgerichtshofs sowie ein glaubwürdiger, leistungsbasierter Erweiterungsprozess auf der Grundlage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.Der nächste EU-Haushalt muss diesen Ansprüchen gerecht werden. Die Kohäsionspolitik, die Gemeinsame Agrarpolitik und Sozialinvestitionen müssen stark und verlässlich bleiben. Zugleich braucht es Eigenmittel, um Europas soziale, ökologische, digitale und industrielle Ziele zu finanzieren. "Wir können nicht mit weniger mehr leisten", so García Pérez.** In ihrem Brief an Kommissionspräsidentin von der Leyen vom 15.07.2026Über die S&D-FraktionDie Sozialdemokraten sind die größte progressive Kraft im Europäischen Parlament. Wir vereinen Abgeordnete aus ganz Europa.www.socialistsanddemocrats.euPressekontakt:Pressekontakt S&D-FraktionAndrea Maceiras CastroSprecherin der Fraktionsvorsitzendenandrea.maceirascastro@europarl.europa.eu+32 474 75 67 42Original-Content von: S&D - Socialists and Democrats Group in the European Parliament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183420/6352787