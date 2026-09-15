Durch diese Zusammenarbeit wird fachkundiger Support durch Drittanbieter für Oracle und SAP bereitgestellt, wodurch die Sicherheit, Compliance und Stabilität der Systeme gewährleistet werden dies ermöglicht sofortige Innovationen im Bereich des Agentic AI ERP und setzt gleichzeitig Kapital für Wachstum und Rentabilität frei

Rimini Street Inc. (Nasdaq: RMNI), das Unternehmen für Software-Support und Agentic AI ERP sowie der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Software, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Datacom bekannt, einem der größten einheimischen Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen in Australasien. Im Rahmen der Vertriebspartnerschaft wird Datacom seinen Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor in ganz Australien und Neuseeland Rimini Support für Oracle- und SAP-Software anbieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260914657900/de/

Rimini Street and Datacom Announce Strategic Partnership to Accelerate AI Adoption and Drive IT Optimisation Across ANZ

Diese Zusammenarbeit vereint den Support für Drittanbietersoftware von Rimini Street, auf den Tausende führender Unternehmen darunter Fortune Global 100- und Fortune 500-Unternehmen sowie mittelständische Unternehmen, Einrichtungen des öffentlichen Sektors und Regierungsbehörden vertrauen, mit der umfassenden Marktpräsenz und der Implementierungskompetenz von Datacom. Als Teil seines Kernportfolios an Plattformen wird Datacom seinen Kunden Level-4-Support-Services sowie Sicherheits- und Compliance-Lösungen auf Basis von Rimini Street für dauerhaft lizenzierte Versionen von Oracle- und SAP-Software anbieten, ohne dass diese ein Upgrade durchführen oder ihre Lizenzen aufgeben müssen.

Die Partnerschaft ermöglicht es Datacom, ein überzeugendes Wertversprechen anzubieten: Kunden profitieren von kompetenten Support-Dienstleistungen, erheblichen Einsparungen beim Support ihrer Unternehmenssoftware von bis zu 90 der Gesamtkosten sowie der Möglichkeit, IT-Budget und Fachkräfte auf strategische Initiativen wie die digitale Transformation, die Cloud-Migration und KI-gestützte Projekte umzuverteilen, um so Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu steigern.

"Dies ist für Rimini Street die erste Partnerschaft dieser Art in dieser Region, und wir freuen uns sehr, in einem entscheidenden Moment in dem wirtschaftlicher Druck und die Dringlichkeit, die Einführung von KI zu beschleunigen, aufeinander treffen mit einem Technologieführer wie Datacom zusammenzuarbeiten", sagte Shirley Riddick, GVP und Regional-GM für ANZ bei Rimini Street. "Gemeinsam können Rimini Street und Datacom Unternehmen dabei unterstützen, den vollen Wert ihrer bestehenden Investitionen zu maximieren, Betriebsrisiken zu reduzieren und einen Innovationssprung zu erzielen, indem sie Agentic AI innerhalb von Wochen statt Monaten zusätzlich zu ihren bestehenden Systemen implementieren."

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Rimini Street, durch die wir unser Serviceangebot weiter ausbauen können. Diese Partnerschaft ermöglicht es Datacom, unseren Kunden in Australien und Neuseeland eine bewährte Lösung anzubieten, die dazu beiträgt, die Lebensdauer und den Wert ihrer Investitionen in Unternehmenssoftware zu verlängern, sodass sie ihren Weg in Richtung KI fortsetzen können. Dies steht in perfekter Übereinstimmung mit unserem Engagement, Kunden bei der Bewältigung ihrer größten Herausforderungen und der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu unterstützen", sagte Dave Payne, Director, Core Platforms, Australien und Neuseeland, bei Datacom.

Um mehr über eine Partnerschaft mit Rimini Street zu erfahren, besuchen Sie bitte riministreet.com/partners/.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Unternehmen des Russell 2000-Index, ist ein bewährter und vertrauenswürdiger globaler Anbieter von durchgängigem, geschäftskritischem Support für Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen Agentic-AI-ERP-Lösungen und gilt als führender Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors und der Regierung abgeschlossen, die die "Rimini Smart Path"-Methodik genutzt haben, um bessere betriebliche Ergebnisse zu erzielen, Einsparungen in Milliarden US-Dollar zu realisieren und KI sowie andere Innovationen zu finanzieren.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Über Datacom

Auf der Grundlage solider Werte hat sich Datacom zu einem der führenden Technologieunternehmen in regionalem Besitz in der Region entwickelt. Wir sind in ganz Australien und Neuseeland tätig und möchten das Leben der Menschen positiv beeinflussen, indem wir das Vorstellbare in die Realität umsetzen. Datacom unterstützt seine Kunden mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen und Lösungen, die die Bereiche Technologie, Betrieb, digitale Dienste und Produkte abdecken und auf fundierter Branchenerfahrung sowie tiefgreifenden Einblicken basieren. Mit fast 6.000 Mitarbeitern in Australien, Neuseeland und Asien verfügt Datacom über Fähigkeiten von wahrhaft Weltklasse und ist im Herzen stolz auf seine lokale Verankerung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.datacom.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen keine historischen Fakten dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie "voraussehen", "annehmen", "glauben", "planen", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "könnte", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "widerspiegeln", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" sowie anderen ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über unsere Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Möglichkeiten, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie über unsere Investitionen in solche Initiativen. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung und stellen auch keine Aussagen über historische Fakten dar. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Unternehmen Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu binden und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen bei den Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen sowie die Ergebnisse etwaiger Maßnahmen zur Kostenkontrolle, um diese an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed-Services für ERP-Software aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen aus unserem "Rimini Smart Path"-Lösungsportfolio zu verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Absichten hinsichtlich unseres Preismodells und die Erwartungen an die Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Entwicklung der Landschaft im Bereich ERP-Software-Management und -Support, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für von Anbietern bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Geschäftsergebnisse; unsere Fähigkeit, unseren Geschäftsbetrieb schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Einbindung von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen ergeben, oder etwaige Mängel im Zusammenhang mit KI-Technologien, die von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern genutzt werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams sowie unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu binden; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auszubauen; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen bei unseren Dienstleistungen zu vermeiden sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Kooperationsprogramme sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen; unsere Fähigkeit zur internationalen Expansion und die mit globalen Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken; die Einstellung unserer Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle und die Auswirkungen auf die Umsätze künftiger Perioden sowie die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden Kosten; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 und unsere Fähigkeit, deren Bedingungen einzuhalten; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Rahmenbedingungen, die die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu erwirtschaften oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und zum Ausbau unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen wirksam zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse der von uns vertretenen steuerlichen Standpunkte; Zollkosten; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren operativen Nettoverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Gefährdung unseres Unternehmens durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung zu solchen Themen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Höhe unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; Umfang und Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms sowie unsere Fähigkeit, durch ein solches Programm den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei den Regierungen der Vereinigten Staaten und internationaler Regierungen aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit Einrichtungen des öffentlichen Sektors abzuschließen; das Eintreten katastrophaler Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören könnten; künftige Übernahmen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien; sowie jene Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, eingereicht am 30. Juli 2026, erläutert werden und die von Zeit zu Zeit durch künftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichten auf Formular 10-Q, aktuellen Berichten auf Formular 8-K und anderen Unterlagen, die Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einreicht, von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Darüber hinaus stellen zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar. Rimini Street geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street verändern. Auch wenn Rimini Street sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinen Anspruch auf Zugehörigkeit, Befürwortung oder Assoziierung mit den Inhabern dieser Marken oder anderen hier erwähnten Unternehmen.

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