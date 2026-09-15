LegalOps.com wird neben Exterro, ACEDS, EDRM und eDiscovery Today Sponsor des 12. eDiscovery Day; Einführung des ersten Rising Stars Award der Branche

PORTLAND, Oregon, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, das den eDiscovery Day 2015 ins Leben gerufen hat, gab heute bekannt, dass der zwölfte eDiscovery Day am Donnerstag, den 3. Dezember 2026, stattfinden wird. Zu den Mitveranstaltern des eDiscovery Day - ACEDS, EDRM und eDiscovery Today - gesellt sich erstmals LegalOps.com. Gemeinsam führen sie außerdem die ersten jährlichen Rising Stars of eDiscovery Awards ein, die von den Sponsoren des eDiscovery Day verliehen werden. Die Anmeldung für die Keynote und die Nominierungen für den ersten Rising Stars of eDiscovery Award der Branche sind ab sofort unter eDiscoveryDay.com möglich.

2025 diskutierte die Branche noch darüber, ob KI überhaupt in den Bereich eDiscovery gehöre. Die diesjährige Keynote führt diese Diskussion über den Einsatz von KI weiter. Am 3. Dezember wird US-Bezirksrichter Xavier Rodriguez die diesjährige Keynote "In a New AI World, Who Does the Work Now?" leiten. Dabei steht eine noch grundlegendere Frage im Mittelpunkt: Welche Aufgaben sollte man der KI anvertrauen - und welche sollten weiterhin von Menschen übernommen werden? Die 75-minütige Keynote findet am 3. Dezember live um 8:00 Uhr PT/11:00 Uhr ET statt.

Das mündliche Plädoyer

Im Mittelpunkt der Keynote steht eine live übertragene mündliche Verhandlung: Vier Fachleute vertreten die ihnen zugewiesenen Positionen zu der Frage, ob KI bereit ist, eDiscovery-Aufgaben auszuführen, während Menschen die Ergebnisse freigeben. Richter Rodriguez wird sie dabei direkt aus dem Richterstuhl befragen. Er gehört seit 2003 dem Bundesgericht im Western District of Texas an und war zuvor Richter am Supreme Court of Texas. Das Publikum wird vor und nach der Debatte abstimmen und damit entscheiden, wer die Debatte gewinnt.

Die Plädoyers:

Lea Malani Bays , Partnerin bei Robbins Geller Rudman & Dowd LLP. Sie berät das interdisziplinäre eDiscovery-Team der Kanzlei und war an der Erwirkung eines Vergleichs über 131 Millionen US-Dollar im Verfahren Bennett v. Sprint Nextel Corp. beteiligt.

, Partnerin bei Robbins Geller Rudman & Dowd LLP. Sie berät das interdisziplinäre eDiscovery-Team der Kanzlei und war an der Erwirkung eines Vergleichs über 131 Millionen US-Dollar im Verfahren Bennett v. Sprint Nextel Corp. beteiligt. Porschia Clarke , Counsel bei Duke Energy. Sie leitet die Modernisierung des eDiscovery-Bereichs innerhalb eines der am stärksten regulierten Wirtschaftszweige der USA.

, Counsel bei Duke Energy. Sie leitet die Modernisierung des eDiscovery-Bereichs innerhalb eines der am stärksten regulierten Wirtschaftszweige der USA. David Cowen , Gründer der SOLID Summit Series und President der The Cowen Group. Er bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Vernetzung führender Persönlichkeiten der Rechtsbranche mit und beobachtet heute, wo KI neue Funktionen innerhalb der Branche entstehen lässt; und

, Gründer der SOLID Summit Series und President der The Cowen Group. Er bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Vernetzung führender Persönlichkeiten der Rechtsbranche mit und beobachtet heute, wo KI neue Funktionen innerhalb der Branche entstehen lässt; und Khrhysna "Khrys" McKinney, Gründerin und CEO von K L McKinney, seit 30 Jahren in der Legal-Tech-Branche tätig und Trustee des EDRM-Projekts zu KI-Ethik und Bias.

Moderation:

Doug Austin, Editor von eDiscovery Today.



"Wir haben den eDiscovery Day 2015 aus einer einfachen Überzeugung heraus ins Leben gerufen: Diese Branche löst ihre schwierigsten Herausforderungen schneller, wenn diese gemeinsam angegangen werden. Elf Jahre später hat sich die Frage, vor der wir stehen, geändert, aber diese Überzeugung ist dieselbe geblieben. Die Debatte dreht sich nicht mehr darum, ob KI in diesem Bereich eingesetzt werden sollte, sondern um die konkrete Grenze: Wo übergibt ein Rechtsteam eine Aufgabe an die KI - und wo zieht es die Grenze? Das ist keine Frage, die ein einzelnes Unternehmen für die gesamte Branche beantworten sollte. Deshalb stellen wir diese Frage einem amtierenden Bundesrichter und nicht einem Podium, dessen Mitglieder ohnehin derselben Meinung sind. Auch nach elf Jahren kommt diese Community zusammen, um diese Fragen öffentlich zu diskutieren. Darauf bin ich am meisten stolz." - Bobby Balachandran, Gründer und CEO, Exterro.

Neue Branchenstudie

Im Rahmen der Keynote werden außerdem neue Forschungsergebnisse dazu vorgestellt, wie Fachleute aus den Bereichen Recht und eDiscovery KI heute tatsächlich einsetzen. Die Studie wird gemeinsam von allen fünf Partnerorganisationen erstellt und soll künftig als jährlicher Branchen-Benchmark dienen, auf den die Branche zurückgreifen kann, wenn sich die Antwort auf die Frage, wer welche Aufgaben übernimmt, weiter verschiebt. Die vollständigen Ergebnisse werden während der Keynote veröffentlicht.

Rising Stars of eDiscovery

Der eDiscovery Day führt außerdem den Rising Stars of eDiscovery Award ein. Mit dieser neuen Auszeichnung werden Fachkräfte am Anfang ihrer eDiscovery-Karriere gewürdigt - eine Gruppe, die von der Branche bislang noch nicht offiziell anerkannt wurde.

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die:

in einem Unternehmen, einer Anwaltskanzlei oder einer Regierungsbehörde tätig sind,

im Bereich eDiscovery, Legal Operations, Litigation Support oder einem verwandten Fachgebiet arbeiten und

höchstens fünf Jahre Erfahrung im Bereich eDiscovery haben.



Nicht teilnahmeberechtigt sind: Mitarbeiter von Software- und Technologieanbietern, Dienstleistern, ALSPs, Beratungsunternehmen sowie der Gründungspartnerorganisationen.

So funktioniert die Auswahl:

Nominierungen, einschließlich Selbstnominierungen, sind ab sofort bis zum 6. November 2026 unter surveymonkey.com/r/rising-stars-of-ediscovery-nomination möglich

unter surveymonkey.com/r/rising-stars-of-ediscovery-nomination möglich Eine Jury mit jeweils einem Vertreter jeder Partnerorganisation bewertet die Nominierten anhand von Fachkompetenz, Wirkung, Urteilsvermögen, Beitrag zur Branche und beruflicher Entwicklung

Die Gewinner werden live während der Keynote am 3. Dezember bekannt gegeben

Die Gewinner werden über die Kanäle aller Partner vorgestellt, unter anderem in Podcasts und Webinaren, durch veröffentlichte Interviews sowie mit einem Gewinnerprofil auf eDiscoveryDay.com

Die vollständige Agenda des eDiscovery Day, weitere von den jeweiligen Partnerorganisationen gestaltete Sessions sowie persönliche Networking-Veranstaltungen in ausgewählten Städten werden in den kommenden Monaten unter eDiscoveryDay.com bekannt gegeben.

Über den eDiscovery Day

Der 2015 von Exterro ins Leben gerufene eDiscovery Day macht auf die wichtige und wachsende Rolle von eDiscovery im Rechtsprozess aufmerksam und würdigt die engagierten Fachkräfte, die diese wichtigen Aufgaben übernehmen. Zu den Veranstaltungen rund um den eDiscovery Day gehören jedes Jahr informative Webinare mit führenden eDiscovery-Experten, Live-Networking-Veranstaltungen in Städten in den gesamten USA sowie Veranstaltungen zur Würdigung der eDiscovery-Community. Weitere Informationen finden Sie unter e-discoveryday.com.

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer umfassenden Plattform für eDiscovery, Datenschutz, Cybersicherheit und Governance sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gestützten Lösungen von Exterro liefern präzise und umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-Maßnahmen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Abläufe zu optimieren - und das bei gleichzeitiger Kostensenkung. Mit Exterro erhalten Unternehmen die nötige Klarheit und Sicherheit, um ihre wichtigsten datenbezogenen Herausforderungen zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com.

Medienkontakt:

Hazel Ramirez Plat4orm hazel@plat4orm.com

Anamika Dhirendrakumar anamika.dhirendrakumar@exterro.com