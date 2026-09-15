Die wichtigsten Fakten

Smart Collateral unterstützt Finanzinstitute bei der Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Margen und Sicherheiten und bietet die Kontrolle, Transparenz und Governance, die für den Betrieb in großem Umfang erforderlich sind. Teams können nun in einfacher Sprache mit diesen Informationen interagieren und erhalten Antworten zu Vereinbarungen, Zulassungskriterien, Positionen, Margin Calls und Zinsberechnungen, ohne durch mehrere Bildschirme und Berichte in verschiedenen Systemen navigieren zu müssen.

Workflow-Aktionen, darunter das Erstellen oder Ablehnen von Transaktionen sowie das Auslösen von Margin Calls, unterliegen dem Opt-in-Prinzip, sodass jedes Unternehmen genau festlegen kann, was ein KI-Assistent tun darf.

Zwei Model Context Protocol-Server verbinden jeden MCP-kompatiblen KI-Assistenten mit Smart Collateral: einer zur Nutzung der APIs der Plattform, einer mit Lesezugriff auf die Berichtsdatenbank.

Smartstream, der bewährte Anbieter von Datenlösungen für weltweit führende Finanzinstitute und Unternehmen, kündigt heute zwei neue Model Context Protocol (MCP)-Server für Smart Collateral an, die dynamische, agentenbasierte Abläufe für Sicherheiten ermöglichen. Unternehmen können einen MCP-kompatiblen KI-Assistenten direkt an ihre Plattform für das Sicherheitenmanagement anbinden und dialogorientiert mit ihm interagieren. So erhalten Teams sofortige Antworten und profitieren von einer geregelten Workflow-Automatisierung, während sie gleichzeitig die volle Kontrolle und Aufsicht behalten.

Die Abläufe im Bereich der Sicherheiten sind zunehmend komplexer geworden. Angesichts steigender Margenanforderungen und sich ständig weiterentwickelnder regulatorischer Erwartungen stehen Finanzinstitute unter dem Druck, das operative Risiko zu senken und die Effizienz über den gesamten Lebenszyklus der Sicherheiten hinweg zu steigern. Doch wenn sich die Märkte schnell bewegen, müssen die Teams nach wie vor Informationen aus mehreren Systemen zusammenführen, bevor sie darauf reagieren können, während manuelle Schritte, die von einer Automatisierung profitieren würden, auf knappe Entwicklungsressourcen warten müssen. Der Einsatz von KI nimmt in diesen Organisationen zwar zu, bringt jedoch ohne zeitnahe, gut verwaltete Daten nur wenig.

Die geschäftlichen Vorteile liegen auf der Hand. Durch den sofortigen Zugriff auf präzise Daten zu Sicherheiten und operative Fakten können Unternehmen Probleme schneller untersuchen und fundiertere Entscheidungen treffen, wodurch das Risiko verringert wird, auf der Grundlage unvollständiger Informationen zu handeln. Integrationsarbeiten, die andernfalls in einer Entwicklungswarteschlange stehen würden, können sofort in Angriff genommen werden. Und da MCP ein offener Standard ist, können Unternehmen MCP-kompatible Assistenten nutzen, die sie bereits genehmigt haben und denen sie vertrauen, anstatt sich auf ein proprietäres Ökosystem festlegen zu müssen.

"Teams, die sich mit Sicherheiten befassen, verbringen einen zu großen Teil ihres Tages damit, nach Antworten zu suchen und Integrationscode zu schreiben", sagte Jason Ang, Programmmanager für Smart Collateral bei Smartstream. "Mit diesen MCP-Servern können Unternehmen einen KI-Assistenten ihrer Wahl direkt auf Smart Collateral anwenden, um Berichtsdaten bei Bedarf abzufragen, die Integrations-APIs zu bedienen und nur dort, wo sie dies aktivieren möchten nach ihren Anweisungen zu handeln. Da wir neben den Tools auch Fachkenntnisse bereitstellen, versteht der Assistent die Arbeitsabläufe im Bereich Sicherheiten bereits von vornherein, sodass Teams sofort präzise Antworten erhalten, anstatt Monate damit zu verbringen, Abfragen mit Ergebnissen zu verknüpfen. Es handelt sich um einen offenen, auf Standards basierenden Ansatz, bei dem unsere Kunden die Kontrolle über ihre Daten, ihre Arbeitsabläufe und ihre Governance behalten."

Der erste Server wandelt die Integrations-APIs von Smart Collateral in ein sicheres Toolset um, das ein KI-Assistent direkt nutzen kann und das Verträge, Positionen, Margenaktivitäten und Zinsberechnungen umfasst. Außerdem kann er eine vorgeschlagene Transaktion vorab anhand der bestehenden Zulassungs- und Konzentrationsregeln von Smart Collateral prüfen, bevor diese ausgeführt wird. Schreibvorgänge sind standardmäßig deaktiviert und werden einzeln freigeschaltet.

Die zweite Option gewährt KI-Assistenten Lesezugriff auf die Berichtsdatenbank von Smart Collateral. Auf eine Frage folgt eine prägnante Antwort statt einer ganzen Reihe von Berichten, und Dashboards lassen sich bei Bedarf schnell zusammenstellen.

Die gleiche Infrastruktur unterstützt auch die Entwicklungsteams und hilft ihnen dabei, Integrationscode zu erstellen, Routinen zur Abstimmung und Ausnahmebehandlung zu generieren sowie Automatisierungs-Workflows zu prototypisieren wobei all dies weiterhin den üblichen Überprüfungs-, Test- und Bereitstellungsprozessen des jeweiligen Unternehmens unterliegt.

Das Ergebnis ist eine einfachere und intuitivere Bedienung: weniger Navigationsschritte, schnellere Antworten, vertrauenswürdige Daten und kontrollierte Aktionen all dies durch eine einzige Konversation zwischen den Teams und den zugehörigen Daten.

Über Smartstream

Smartstream liefert vertrauenswürdige und intelligente Erkenntnisse klar, konsistent und kompromisslos.

Wir unterstützen weltweit führende Finanzinstitute und Unternehmen mit innovativen Lösungen, die präzise und zeitnahe Dateneinblicke liefern, um Abläufe zu optimieren, Kosten zu senken und regulatorische Anforderungen souverän zu erfüllen.

Durch die Nutzung von Daten, die bedeutend für die Kundenprozesse sind, sorgt Smartstream für intelligentere und schnellere Ergebnisse in den Bereichen Kontenabstimmung, Liquidität, Sicherheiten, Kapitalmaßnahmen, Gebühren und Lösungen für Referenzdaten.

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